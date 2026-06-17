Troškovi za letovanje iz godine u godinu sve veći

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Finansijski stručnjak Dušan Uzelac savetuje da je najvažnije uskladiti želje sa mogućnostima i ne stvarati problem koji će trajati duže od samog letovanja.

Da li je prosečnoj porodici danas lakše ili teže da finansira letovanje nego pre deset ili dvadeset godina? Iako su mogućnosti putovanja veće nego ranije, život je postao znatno dinamičniji i neizvesniji, pa godišnji odmor za mnoge predstavlja jedan od najvažnijih porodičnih događaja tokom godine.

Finansijski savetnik Dušan Uzelac smatra da se upravo zbog toga letovanje danas još više iščekuje i planira.

- Život nije tako opušten kao pre deset ili dvadeset godina. Napetiji je, izazovi su veći i zato se odmor željnije iščekuje. Letovanje je postalo važan porodični događaj. Ljudima je teško da ga se odreknu, pa često posežu za nekim oblikom zaduživanja. Nije pogrešno zadužiti se, pogrešno je napraviti finansijski problem koji će vas opterećivati mnogo duže od samog odmora. Uvek treba imati u vidu da će i sledeće godine biti leto - kaže Uzelac za RTS.

Foto: Mondo/Uroš Arsić

Želja za putovanjima raste, ali rastu i mogućnosti građana da planiraju svoje troškove.

- Mnogi već krajem prethodne godine rezervišu aranžmane za naredno leto i do trenutka polaska oni su često već u potpunosti otplatili svoje putovanje. Tada su cene povoljnije, a za rezervaciju je uglavnom potrebno izdvojiti oko 40 odsto vrednosti aranžmana. Na taj način građani praktično sami sebi organizuju rate - kaže Andrej Todorović, turistički radnik.

Kako mnogi ne mogu sa sigurnošću da znaju kakva će mu biti situacija za nekoliko meseci, turističke agencije sve češće nude fleksibilnije uslove putovanja.

- Tako danas postoje takozvani premijum uslovi putovanja. To znači da je aranžman oko tri odsto skuplji od osnovne ugovorene cene, ali putnik dobija mogućnost da i deset dana pred polazak otkaže putovanje i dobije povraćaj celokupnog iznosa. Takve opcije najčešće koriste ljudi koji unapred ne znaju da li će moći da dobiju godišnji odmor ili imaju neizvesne poslovne obaveze - objašnjava Todorović.

First ili last minute?

First minute je, po mišljenju turističkih radnika, gotovo uvek bolji izbor. Cene mogu biti niže i do 40 odsto, a putnici imaju mnogo veći izbor destinacija i hotela. To je posebno važno za Tursku, koja je među najtraženijim destinacijama i gde putuje oko 60 odsto naših turista. Kada čekate poslednji trenutak, izbor je značajno manji.

Šta ako niste napravili nikakav plan?

Uzelac smatra da je najvažnije realno proceniti sopstvene mogućnosti.

Foto: Shutterstock

- U finansijama je ključno da sebi postavite pitanje: da li ja ovo mogu da priuštim? Oko nas svi nešto prodaju, ali mi moramo da odlučimo kako ćemo trošiti svoj novac. Odgovorno finansijsko upravljanje podrazumeva da razmišljate unapred. Ako danas ne planirate, vrlo lako ćete potrošiti novac koji tek treba da zaradite. Nije pogrešno zadužiti se, ali morate biti odgovorni. First minute podrazumeva da štedite i plaćate unapred, dok je kredit ili pozajmica korišćenje novca iz budućnosti. Sve je pitanje lične organizacije i načina upravljanja finansijama – kaže urednik portala Kamatica.

Prema njegovom mišljenju nije tragedija ni odložiti putovanje ukoliko finansijska situacija to nalaže.

- Ako trenutno niste u mogućnosti da sebi priuštite letovanje, možda je bolje da sačekate narednu godinu nego da sebi napravite ozbiljan finansijski problem - smatra Uzelac.

Poslednjih godina primetan je zanimljiv trend. Ranije su ljudi najčešće odlazili na 10 ili 14 dana odmora. Danas mnogi nisu spremni da se odreknu željene destinacije ili kvaliteta hotela, pa umesto toga skraćuju boravak na sedam dana. Na taj način uspevaju da ostanu u okviru planiranog budžeta. Kako se najčešće plaća letovanje?

Putnici danas koriste različite modele plaćanja, a retko ko celokupan aranžman plaća odjednom.

- Važno im je da mogu da kombinuju gotovinu, platne kartice i čekove. Bez obzira na način plaćanja, svi putnici moraju da izmire svoje obaveze pre polaska, bilo da su u pitanju rate preko kartica, čekovi ili direktna uplata. Oko 30 odsto putnika koristi first minute ponude i na taj način unapred planira troškove - navodi Todorović.

Za Uzelca je važno da godišnji odmor ipak treba da ostane vreme za uživanje, a ne za dodatni stres.

- Na letovanju se ne štedi i ne drži dijeta. Poenta je da pronađemo balans i da sebi priuštimo ono što nam je realno dostupno. Novac postoji da bismo ga koristili, ali je važno da ga trošimo odgovorno - zaključuje on.