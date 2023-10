OVO BANKA MORA DA VAM KAŽE PRE NEGO ŠTO VAM DA KREDIT: Zlata vredan savet finansijskog stručnjaka kako da se najjeftinije zadužite

Posle najave novih pravilia za banke koje Evropska Unija uvodi opet se postavilo pitanje minusa - i dozvoljenog i nedozvoljenog. Finansijski ekspert Vladimir Vasić objašnjava da je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga jasno definisao prava i obaveze banke i korisnika u Srbiji i da nema bojazni da su nove promene EU "udar po džepu" za naše građane.

- Građani pre svega trebaju biti informisani. Dozvoljeni minus je kao neka "rezerva", drugo je što mi nemamo naviku da na to tako gledamo, već kao sredstvo plaćanja. Dešava se da se zadužimo u visini cele plate i dođemo onda do velike kamate. Apelujem da se dozvoljeni minus koristi u što kraćem roku i u što nižim ciframa - kaže Vasić.

Vladimir Vasić foto: Printscreen Kurir TV

Uporedite ponude banaka

Vasić ističe da je jako bitno za naše uslove u Srbiji to što je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga jasno definisao prava i obaveze banke i korisnika.

- Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, sad ovako zvuči dugačko i rogobatno, jeste definisao prava i obaveze jedne i druge strane i zapravo ta informisanost je jako bitna. Mi kada ulazimo u banku, banka je dužna da vam da ponudu i vi sa tom ponudom idete u drugu banku, poredite, gledate šta vam je potrebno i šta je povoljnije. Ono što je isto za građane jako bitno je ta tzv. efektivna kamatna stopa - kaže finansijski ekspert Vasić.

- Koliko je to mene stvarno košta, da li je samo kamata trošak ili postoji još neki drugi trošak i on se izražava kroz tu efektivnu kamatnu stopu. Tako da je savet, uvek pogledajte na toj ponudi kolika je efektivna kamatna stopa. I banka je dužna uvek da prezentuje to. Tako, vi bar da dobijete ponudu, pogledajte, nemojte da žurite. Uvek je savet svim građanima, planirajte vaše budžete, planirajte vaše obaveze, jednom godišnje, mesečno. Nemojte da jurite, jer kada jurite, onda žurite, a kada žurite, onda možete napraviti grešku. I upravo je to savet, pročitajte ponudu, banka je dužna da vam da ponudu - kaže Vasić.

Ništa bez saglasnosti

Ističe i da pravila koja postavlja EU već postoje kod nas i da nam banka ne može povećati limit dok ne damo saglasnost.

- Ovo što se dešava u EU, pa manje-više to je kod nas ugrađeno, ovo je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ovde, naravno, ne može vam banka povećati limit dok vi za to ne date saglasnost. Banka proverava i vašu kreditnu sposobnost, kako ste izmirivali vaše obaveze, da li ste redovno izmirivali i tako dalje. Ima tu više elemenata i sa strane banaka da bi ona ušla u taj postupak

"BANKA U DŽEPU" Elektronsko bankarstvo košta - Što se tiče tih elektronskih usluga, to je ogromna investicija koje banka ulaže kako bi naši podaci ostali sigurni. Telefon je tu uvek sa nama i vi faktički imate "banku u džepu". Ako želite servis, taj servis mora da se plati. Mnogo je jednostavnija procedura nego sa priznanicama, i jeftinija. Mislim da trenutno imamo oko četiri miliona korisnika mobilnog bankarstva, to je trend koji raste. Najveći pik bio je tokom korone - rekao je Vasić.

Kurir.rs/ Blic Biznis