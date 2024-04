Tema emisije Ni pet ni šest na Kurir televiziji bila je rizik od svih vrsta zaduživanja. Autorku i voditeljku emisije Jovanu Grgurević u razgovoru sa gostima zanimalo je i da li izvršitelji imaju uvid u račune zaduženih građana.

U program se uključio penzioner iz Aranđelovca i u emisiji podelio svoje neverovatno iskustvo.

- Podigao sam kredit 95. godine u banci, u Aranđelovcu. Kada sam podizao kredit, zvala me je službenica banke, potpisao sam menicu, da bi mi posle 15 minuta rekla da ne može sada mi da pare, da dođem sutra. Sutradan sam došao, kaže, slušaj, ova tvoja menica nije u redu, nije kako treba, potpiši drugu. Ja i ne razmišljajući tog momenta sam potpisao drugu menicu. Kada sam otplatio kredit, molim vas, slušajte me pravilno, stvarno ne mogu da spavam od toga, kada sam otplatio kredit, otišao sam u banku i zatražio da to raskantamo, da mi vrate dokumenta - ispričao je gledalac, a onda objasnio zašto je u drami.

09:27 PENZIONER IZ ARANĐELOVCA ZAŽALIO ŠTO JE PODIGAO KREDIT! Umreću, napašće mi decu sutra: Potpisao sam dve menice, JEDNU MI NISU DALI

- Rekao sam da ona službenica mi je dala one papire i jednu menicu, rekao, gospodine, ja sam potpisao dve menice, meni druga menica nije data. Sumnjam u ovu službenicu koja je bila. Ja sam penzioner, umreću, napašće mi decu sutra, kazaće da mi je dala neke pare. Stvarno, insistirao sam da mi daju drugu menicu, kaže druga menica ne postoji, vratili su mi samo jednu menicu i ovu dokumentaciju koju sam potpisao kada sam otplaćivao dve godine, sve sam otplatio, sve je to u redu. Ali verujte mi, ne mogu da spavam, šta znam, vidite šta se radi.

Jovana Grgurević pokušala je da ga umiri rekavši da strepi zbog nečega što će se možda desiti u budućnosti.

- Pa gledajte, vi ste sami sebi napravili takvog crva, da evo ja razmišljam sve vreme dok pričate, ja ne znam ko vama može da dokaže, vi brinete zbog nečega što možda može da se desi u budućnosti, a nema načina da se vrati vreme i da se to popravi. Vi znate i ženu koja je tu menicu vama tražila da potpišete. Zovete iz manjeg mesta, moguće i da je lično poznate. Pa šta vam ona kaže, nisam majke mi?

foto: Kurir televizija

Izvršitelj je pojasnio o čemu bi moglo da se radi u slučaju ovog penzionera iz Aranđelovca.

- Prvo, vi niste dali menicu toj ženi, dali ste toj banci. Ta banka je kasnije, čini mi se, spojena i preuzeta od druge banke, znači postoji pravni sledbenik. Znači, vas ta žena uopšte ne treba da zanima, obratite se banci. Pod dva, menice po zakonu mogu da se puste samo i isključivo uz menično ovlašćenje. Gde piše zašto i koja je namena menice? Znači, menica bez meničnog ovlašćenja ne bi trebalo da bude funkcionalna. Pod tri, menica je evidentirana na sajtu Narodne banke Srbije. Vidite da li je zavedena, da li nije. Pod četiri, imate pravo da raskinete menice, imate onaj nalog za registraciju i za brisanje menica. Imaju oni u banci kopiju menica, znači, tražite samo da kažem taj prepis da vam daju - pojasnio je Masnikosa i nastavio:

- Krivično je delo da vam neko pušta menice bez osnova za puštanje. Znači, ako bi to neko uradio od strane banke, ta gospođa, koja to očigledno do sada još nije uradila, ona bi počinila krivično delo. A čak i da to uradi, taj dug ne bi prešao na vašu decu, s obzirom da vas lično gone, ima onaj zakon o nasledstvu, koji kaže da se dug prenosi do nivoa imovine koju im dajete. Tako da čak i u tom slučaju imate način da im bezbedno prenesete imovinu za života, a da vas čak i u tom najgorem nemogućem slučaju vršenja krivičnog dela ta menica blokira sa nultom imovinom.

foto: Kurir televizija

Nemanja Antić je otkrio i drugu stranu priče i potencijalnog epiloga.

- Evo, kupili ste jedno spavanje, jedan san više. Ja imam 200 potpisanih i datih menica, bukvalno 200. Spavam kao beba, bez problema, jer to je deo života koji smo izabrali, ko neće, ne mora i to je to. Znači, menice su ozbiljna stvar, ne možete da dajete menice da ih niste kući skenirali, ne možete da dajete menice da niste zapisali broj, ne možete da dajete menice bez meničnog ovlašćenja, ne možete da dajete menice da ne proverite na sajtu Narodne banke da su registrovane - rekao je Antić i dodao:

- Kad zatvorite tu partiju, bilo da je dug, roba, novac, kredit, zajam, pozajmica, obavezno rasknjižite menice nalogom za brisanje menica. To se zove menična higijena. Svako ko radi sa menicama, tako postupa. Ovako, čovek je uzeo pištolj, pucao sebi u nogu i sad kaže da krvari.

foto: Kurir televizija

Jovanka Zečević navela je neke primere u kojim ase građani olako zadužuju.

- Neko na primer ode na more i za to podigne kredit. Ja to ne mogu da razumem. Svesna sam da ljudi nemaju novac da iskeširaju letovanje, ali uzimati kredit za to, a ne za, ne znam, neke neophodnije stvari u životu, mi zaista nije jasno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:34 ČEKOVI, DOZVOLJENI MINUS, RATE I KREDITI: Iz Efektive savetuju kako je najpametnije zadužiti se