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Rumunska vlada uvodi novi elektronski sistem naplate putarine TollRO za teretna vozila teža od 3,5 tone, kojim će dosadašnji sistem vinjeta za ovu kategoriju vozila biti zamenjen naplatom prema broju pređenih kilometara. Nova pravila neće važiti za putničke automobile.

Prema odluci rumunskog parlamenta, sistem bi trebalo da počne da se primenjuje 31. avgusta, a zasnivaće se na principu "plati koliko voziš". To znači da će kamioni i vozila za mešoviti prevoz koja koriste rumunsku putnu mrežu plaćati putarinu u skladu sa pređenom kilometražom, prenosi Digi24.

Putnički automobili nisu obuhvaćeni sistemom TollRO. Za vozila do 3,5 tone i dalje će važiti postojeći sistem vinjeta, pa vozači neće biti u obavezi da plaćaju putarinu po svakom pređenom kilometru.

Novi sistem funkcionisaće elektronski, bez klasičnih naplatnih rampi.

Za prevoznike iz Srbije to znači da pripreme ne bi trebalo odlagati do oktobra, upozoravaju mediji. Preporučuje se da na vreme provere planirane rute, emisijske klase svojih kamiona, način registracije u sistem TollRO, kao i mogućnosti elektronskog evidentiranja pređene kilometraže.

Sa uvođenjem novog modela naplate svaki pređeni kilometar biće posebno obračunat, pa bi stariji i teži kamioni mogli da imaju znatno veće troškove transporta.

TollRO će biti interoperabilan sa odgovarajućim elektronskim sistemima za naplatu putarine u drugim državama članicama Evropske unije, što bi trebalo da olakša međunarodni drumski saobraćaj.

Rumunski parlament usvojio je izmene zakona kojima je početak primene Sistema elektronske naplate putarine (STRR) pomeren na 31. avgust 2026. godine, a da bi odluka stupila na snagu potrebno je još da je potvrdi predsednik države.

Rumunska vlada je još prošle godine odložila početak primene reforme sa 1. januara na 1. jul 2026. godine. Početkom juna poslanici su usvojili novo odlaganje do 1. oktobra, uz obrazloženje da je potrebno dodatno vreme za testiranje sistema i njegovo povezivanje sa informacionim bazama nadležnih institucija i partnera.

U međuvremenu su vlasti procenile da bi pomeranje početka primene do oktobra moglo da ugrozi ispunjavanje obaveza iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (PNRR), čiji je krajnji rok 31. avgust, zbog čega je parlament izmenio prethodno usvojeno rešenje.