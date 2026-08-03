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Posle 25 godina zajedničkog života, jedan telefonski poziv i okrutna rečenica presekli su sve. "Imaš 15 minuta da se spakuješ, više nisi moja žena". Ipak, umesto suza i očaja, Jovanka je u tom trenutku osetila samo jedno, olakšanje. Njen novi život upravo je počinjao.

Sebični planovi i srušeni snovi

Raspad njihovog braka počeo je nekoliko meseci ranije, kada su saznali da se zgrada u kojoj žive ruši. Novac koji su dobili kao naknadu nije bio dovoljan za novi stan u gradu. Njen suprug je u tome video priliku da ostvari svoj san, život van grada. Isplanirao je kupovinu placa i zidanje kuće, potpuno ignorišući činjenicu da Jovanka ne želi da napusti svoj posao u biblioteci, prijatelje i gradski način života.

Kap koja je prelila čašu bila je njegova odluka da, iza njenih leđa, iskoristi zajedničku ušteđevinu i da kaparu za plac. Tada je shvatila da u njegovoj viziji budućnosti nema mesta za njene želje.

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Pitanje koje je promenilo sve

U trenucima preispitivanja, pozvala je sestru koja joj je postavila samo jedno, otrežnjujuće pitanje: "To su njegovi snovi, ali gde su tvoji?". To je bio prelomni momenat. Jovanka se posavetovala sa advokatom, shvatila da ima jednaka prava na zajedničku imovinu i prvi put, posle mnogo godina, odlučila da kaže odlučno "ne".

Odlazak bez suza

Dok je suprug bio na pecanju, uz pomoć sina je spakovala svoj život u jedan kofer. Ponela je samo ono najvažnije, knjige, omiljene ljubičice i stari fotoaparat, svoju davno zaboravljenu strast. Iz stana je izašla bez svađe i bez tuge.

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Nakon razvoda, sud je imovinu podelio na ravne časti. Jovanka je od svog dela kupila mali, svetli stan u gradu o kom je maštala. Vratila se svojim hobijima, šeta gradom, fotografiše i uživa u miru.

Njen bivši suprug danas živi na onom istom placu, ali kuću iz snova nikada nije sagradio. Povremeno je pozove, a ona ga sasluša bez ikakve gorčine, svesna da je on sada samo daleka prošlost.

Njena priča je najlepši dokaz da nikada nije kasno za novi početak, ponekad su za njega dovoljni samo jedan kofer, saksija cveća i hrabrost da konačno izaberete sebe.