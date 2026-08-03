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Do 10 časova podneto je ukupno 22.987 prijava za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji, dok je u prvom satu prijavljivanja, koje je počelo u 8 časova u poslovnicama Pošte Srbije, pristiglo 20.106 prijava penzionera, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine.

Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da veliko interesovanje penzionera potvrđuje značaj ove mere, naročito za one sa nižim primanjima.

- Naši penzioneri pokazuju veliko interesovanje za ovu akciju, što potvrđuje koliko im je ova mera važna, posebno onima sa nižim primanjima. Vaučeri za njih predstavljaju značajnu podršku i priliku da sebi priušte odmor u Srbiji. Na raspolaganju im je više od 2.450 ugostitelja koji su se prijavili za učešće u programu - rekao je Memić.

On je istakao da su i druge mere Ministarstva turizma i omladine značajno doprinele razvoju domaćeg turizma, kao i da se program turističkih vaučera uklapa u politiku podrške domaćim turističkim destinacijama, ugostiteljima i građanima.

1/6 Vidi galeriju Gde će penzioneri sve moći da iskoriste vaučere Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Vlada Srbije je za ovu namenu obezbedila 300 miliona dinara, čime je finansirano 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti od 10.000 dinara.

Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, s obzirom na to da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, ranije je saopštilo resorno ministarstvo.

Prijava za vaučer podnosi se lično, uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Obrazac za prijavu dostupan je na internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Turistički vaučeri se mogu koristiti za boravak od najmanje pet noćenja van grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika, a važe do 1. novembra 2026. godine.