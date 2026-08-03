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Cena nafte Brent danas je potonula za gotovo pet odsto i spustila se ispod 84 dolara po barelu, nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da će pregovori sa vlastima u Teheranu biti nastavljeni, dok je istovremeno odustao od planiranog vojnog napada na Iran.

Prema podacima u 9.30 časova, Brent nafta pojeftinila je za 4,99 odsto i trgovala se po ceni od 83,725 dolara za barel, dok je američka nafta WTI zabeležila pad od 5,79 odsto, na 79,752 dolara.

Tramp je rekao da su ga ključni bliskoistočni saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju, pozvali da obustavi napade i da prioritet pregovorima, a tržišta su pozitivno reagovala na ovu najavu, prenosi CNBC.

Pozitivno raspoloženje odrazilo se i na evropske berze. Nemački DAX ojačao je za 1,26 odsto, francuski CAC 40 za 0,95 odsto, britanski FTSE za 0,02 odsto, dok je moskovski MOEX zabeležio rast od 1,15 odsto.

Na amsterdamskoj berzi TTF evropski fjučersi na gas za septembar na početku trgovanja dostigli su cenu od 55,575 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks evro je danas vredeo 1,15308 dolara.

Istovremeno, cena zlata porasla je na 4.058,79 dolara za trojsku uncu, dok je pšenica pojeftinila na 6,3706 dolara za bušel, koji iznosi 27,216 kilograma.

Tokom ove nedelje finansijske rezultate u Sjedinjenim Američkim Državama objaviće, između ostalih, Mekdonalds, Kraft Hajnc, Dizni, kao i tehnološki giganti Palantir i AMD.

U Evropi će poslovne rezultate predstaviti britanska banka HSBC, naftna kompanija BP, Glenkor, OTP banka i MOL.

U fokusu investitora biće i podaci o maloprodaji u evrozoni, konačne vrednosti indeksa menadžera nabavke (PMI), kao i pokazatelji nemačke industrije, uključujući trgovinski bilans, porudžbine i industrijsku proizvodnju.

Posebna pažnja biće usmerena na izveštaj sa američkog tržišta rada, koji će biti objavljen u petak, 7. avgusta, dok bi podaci o stopi nezaposlenosti mogli da utiču na narednu odluku Federalnih rezervi o kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama.