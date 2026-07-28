Oni koji od početka tenzija na Bliskom istoku prate kretanje cene nafte, imaju čemu da se raduju u narednim danima! Iako volatilna poslednjih meseci, nafta je upravo zbog toga predstavlja s vremena na vreme veliku šansu za sve učesnike na tržištu da iskoriste momentum i ulože u njenu cenu kada je ona veoma primamljiva. Upravo to se događa ove nedelje i trenutno je na tržištu veliko interesovanje upravo za ulagaanje u ovaj derivat. Kriptovalute i dalje nisu toliko sigurne za ulaganje, tržište akcija je manje-više nepredvidljivo, pa je zato ovih dana upravo nafta prvi izbor za sve koji bi da dođu do brzog profita. Sve ovo ima veze sa dešavanjima na Bliskom istoku gde je primetno smirivanje tenzija što veoma pozitivno utiče na cenu nafte. Pratite kretanje cene nafte u realnom vremenu.

Kako bismo vam predočili o kakvoj se prilici radi, prvo se treba osvrnuti na kretanje cene nafte u prethodnom periodu. Lako je pretpostaviti da je zbog dešavanja na Bliskom istoku cena nafte u poslednjih godinu dana u porastu, i to za oko odličnih 25%. U odnosu na pre mesec dana taj rast je skoro 18% i to nam dovoljno govori o kakvoj se prilici na duži rok radi. Međutim, ovaj rast ne znači da ste propustili priliku da uhvatite dobru cenu za investiranje s obzirom da smo u prethodna 2-3 dana svedočili jednom od najvećih istorijskih padova nafte u jednom danu od 7-9%! Ovakvi dnevni padovi za kratki rok pružili su šansu onima koji to još nisu, da ulože u cenu nafte dok je u padu i čekaju njen budući veliki skok i time veliku zaradu! Nema sumnje da će cena nadfte u narednim danima nakon ovog kratkog pada nastaviti da raste i to do rekordnih visina, pa je neophodno hitno reagovati i uložiti u priliku koje je tržište dalo. Takođe, analitičari i ekonomisti širom sveta, jedinstvenog su mišljenja da je ovo istorijska šansa za sve one koji se interesuju u investiranje u cenu nafte pa je u narednim danima tajming ono što je od najveće važnosti za sve učesnike na tržištu. Naučite kako da trgujete cenom nafte potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Cena nafte je doživela nagli preokret nakon što su SAD i Iran privremeno obustavili vojne aktivnosti, što je značajno smanjilo strah od poremećaja isporuka kroz Ormuski moreuz – jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte. Brent je zbog toga u jednom danu padao za oko 7–9%, što predstavlja jedan od najvećih jednodnevnih padova u poslednja dva meseca čemu se mnogi nisu nadali. Sada je zbog ovih padova na tržištu prava pomama za ulaganjem u naftu koja će u narednim danima skoro sigurno doživljavati nove velike skokove pa je potrebno što pre reagovati kako bi se iskoristila neverovatna prilika koja je data. Poslednjih meseci, veoma je lako uhvatiti ovakve momente s obzirom da online platforme pružaju mogućnost da samo u nekoliko sekundi napravite potez koji biste želeli i to iz svoje fotelje bez dodatnih troškova i gubljenja vremena. Ove platforme dale su mogućnosti svim ljudima u svetu pa time i stanovnicima Srbije, da budu deo svetskog ekonomskog sistema i dešavanja i tako obezbede i sebi bolju finansijsku budućnost. Investitori u Srbiji tako imaju priliku da budu radosni ne samo zbog pojeftinjenja cene nafte a time i goriva, već i ozbog mogućnosti da na potpuno drugi način profitiraju. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje cenom nafte bez ikakvog rizika od gubitka novca.

Naredni dani mogli bi da donesu još mnogo uzbuđenja na tržištu nafte. Posle velikog pada cene, pažnja investitora sada je usmerena na nove poteze tržišta, dok će dodatni impuls doneti i sastanak američkog FED-a, kao i finansijski rezultati tehnoloških giganata poput Applea, Microsofta, Mete i Amazona. Upravo u ovakvim trenucima nastaju prilike koje mnogi čekaju mesecima, zato je važno da budete među onima koji reaguju na vreme. Ako želite da ispratite svaki naredni pomak i naučite kako da trgujete cenom nafte na jednostavan način, otvorite besplatan demo nalog na KapitalRS platformi i iskoristite ovu veliku priliku koja se pojavila. Registrujte se potpuno besplatno i istražite tržište na najbolji mogući način.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02- 672/18-16.

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