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Evropske berze danas beleže rast, dok je cena nafte Brent pala na približno 90 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade u nastojanju da obnove diplomatske pregovore.

Nafta Brent je u 9.30 časova pojeftinila za 7,67 odsto i trgovala se po ceni od 90,893 dolara za barel, dok je američka nafta WTI zabeležila pad od 6,95 odsto, na 84,183 dolara.

Na evropskim tržištima kapitala zabeležen je pozitivan trend. Nemački indeks DAX porastao je za 1,26 odsto, francuski CAC 40 za 0,76 odsto, britanski FTSE za 0,39 odsto, dok je moskovski MOEX bio viši za 0,67 odsto.

Kako prenosi CNBC, Sjedinjene Američke Države su od petka obustavile napade na Iran, bez zvaničnog saopštenja. Istovremeno, Teheran je saopštio da je prekinuo uzvratne vojne akcije i da je, uz posredovanje Omana, započeo razgovore o situaciji u Ormuskom moreuzu.

Na otvaranju trgovanja na amsterdamskoj berzi TTF, evropski fjučersi gasa za avgust prodavali su se po ceni od 59,160 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks vrednost evra prema dolaru danas iznosi 1,14066 dolara.

Cena zlata porasla je na 4.104,74 dolara za trojsku uncu, dok je pšenica pojeftinila na 6,7242 dolara po bušelu, pri čemu jedan bušel iznosi 27,216 kilograma.

Tokom ove sedmice u Evropi će pažnja investitora biti usmerena na preliminarne podatke o bruto domaćem proizvodu evrozone i Nemačke, inflaciji u evrozoni, kao i na odluku Banke Engleske o kamatnim stopama.

Najveće interesovanje ipak će biti usmereno ka Sjedinjenim Američkim Državama, gde će Federalne rezerve u sredu doneti novu odluku o kamatnim stopama.

Investitori će pažljivo analizirati svaku poruku centralne banke u potrazi za signalima o budućim potezima monetarne politike.

Pored toga, tokom nedelje biće objavljeni podaci o rastu američke ekonomije u drugom tromesečju 2026. godine, inflaciji merenoj PCE indeksom i poverenju potrošača, dok će svoje poslovne rezultate predstaviti tehnološki giganti poput Majkrosofta, Epla, Mete i Amazona.