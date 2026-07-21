Slušaj vest

Cene nafte na svetskom tržištu danas su zabeležile pad od približno jedan odsto, nakon što su investitori pozitivno reagovali na vesti da međunarodni posrednici rade na postizanju desetodnevnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Cena severnomorske nafte Brent smanjena je za 1,1 odsto i iznosila je 88,26 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pojeftinila za 0,9 odsto, na 82,50 dolara po barelu, prenosi Rojters.

Prema ocenama analitičara, učesnici na tržištu su privremeno u drugi plan stavili najnoviju eskalaciju sukoba između Vašingtona i Teherana, očekujući da bi diplomatski napori mogli da doprinesu smanjenju rizika od poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Kako navodi britanska agencija, iranskim vlastima dostavljen je predlog o desetodnevnom primirju koje bi omogućilo nastavak pregovora, kao i očuvanje memoranduma o razumevanju između SAD i Irana, potpisanog u junu.

Stručnjaci upozoravaju da između Vašingtona i Teherana i dalje postoje ozbiljne razlike u stavovima, dok je američki predsednik Donald Tramp najavio odgovor nakon pogibije američkih vojnika.

Uprkos diplomatskim inicijativama, sukobi na Bliskom istoku se nastavljaju, dok se bezbednosna situacija na važnim pomorskim rutama dodatno komplikuje.

Sjedinjene Američke Države juče su izvele nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu, dok je Iranska revolucionarna garda gađala američke vojne položaje u regionu.

Istovremeno, tanker u Ormuskom moreuzu pogođen je projektilom nepoznatog porekla, zbog čega je njegova posada bila primorana da napusti plovilo.

Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je najava jemenskih Huta da planiraju uvođenje pomorske blokade Saudijske Arabije, što bi moglo da ugrozi izvoz nafte iz jedne od najvećih svetskih proizvođačkih zemalja.