Vučić o ceni nafte koja prelazi 90 dolara: Mi smo prepunili naše rezerve gasa u Mađarskoj i Srbiji, tu smo sigurni, a oko nafte ćemo se boriti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko Velike Morave, a nakon toga i Centar za dualno obrazovanje u Svilajncu.
Tom prilikom govorio je i o stanju na svetskom tržištu energenata, navodeći da je cena nafte od jutros premašila 90 dolara po barelu.
Vučić je upozorio na rast cena i probleme sa snabdevanjem, ističući da se smanjuju rezerve nafte u Evropi i svetu, dok Srbija, kako je naveo, ima određenu sigurnost zbog popunjenih rezervi gasa.
- Ne znam šta ćemo da radimo, kotacije skaču, rezerve su sve niže u Evropi i svetu. Sve skače, mi smo prepunili naše rezerve gasa i u Mađarskoj i Srbiji, tu smo barem malo sigurni. A oko nafte ćemo se boriti koliko možemo, ali se plašim da odosmo svi u katastrofu. Videli ste jutros su uništavane rafinerije u okolini Moskve i celoj Rusiji, time se tražnja uvećava a ponuda smanjuje, svih naftnih proizvoda. Pre svega dizela i kerozina. To će biti noćna mora. Sada se snalazimo i gledamo kako da popunjavamo - rekao je predsednik.
Biznis Kurir