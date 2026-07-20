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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko Velike Morave, a nakon toga i Centar za dualno obrazovanje u Svilajncu.

Tom prilikom govorio je i o stanju na svetskom tržištu energenata, navodeći da je cena nafte od jutros premašila 90 dolara po barelu.

Vučić je upozorio na rast cena i probleme sa snabdevanjem, ističući da se smanjuju rezerve nafte u Evropi i svetu, dok Srbija, kako je naveo, ima određenu sigurnost zbog popunjenih rezervi gasa.

- Ne znam šta ćemo da radimo, kotacije skaču, rezerve su sve niže u Evropi i svetu. Sve skače, mi smo prepunili naše rezerve gasa i u Mađarskoj i Srbiji, tu smo barem malo sigurni. A oko nafte ćemo se boriti koliko možemo, ali se plašim da odosmo svi u katastrofu. Videli ste jutros su uništavane rafinerije u okolini Moskve i celoj Rusiji, time se tražnja uvećava a ponuda smanjuje, svih naftnih proizvoda. Pre svega dizela i kerozina. To će biti noćna mora. Sada se snalazimo i gledamo kako da popunjavamo - rekao je predsednik.

Biznis Kurir

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