Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko Velike Morave, a tokom posete Svilajncu obišao je i trening centar za dualno obrazovanje, gde se obratio javnosti.

Govoreći o situaciji u vezi sa Moravom i termoelektranom, Vučić je poručio da će država nastaviti da čuva radna mesta i da neće dozvoliti gašenje postrojenja.

- Za one koji su brinuli oko Morave, termoelektrane, dok sam nešto u državi, neću dati da se to ugasi, i čuvaćemo ta radna mesta. Nije nam lako, veliki su pritisci bili spolja da se to zatvori, i da vam kažem, najzaslužniji sam što to nije zatvoreno, bilo je ministara koji su tražili da se to uradi. Ne morate da brinete, čuvaćemo radna mesta - rekao je on.

Predsednik je naveo da trening centar koji je posetio trenutno pohađa 191 dete, ističući da će oni imati sigurno zaposlenje jer se obrazuju za zanimanja koja su deficitarna.

- To će da garantuje opstanak našoj deci ovde, a ne da idu napolje. I na kraju, pošto nije miting, mi ćemo uraditi uskoro i jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu, a žele da se vrate u zemlju. Mi njih ne doživljavamo kao kritičnu masu za izbore, to su divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo naučili u inostranstvu, i želimo da se vrate ovde i učine svoju zemlju ponosnom. I mnogo ću biti srećan kada to vidim - rekao je on.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBiz"Nešto naslućujem, zato nisam bio veliki optimista" Vučić o produženju američkih licenci za NIS, odgovorio i Bajatoviću: Da li ćemo dati sve od sebe? Naravno
Aleksandar Vučić
InfoBizVučić najavio veliki infrastrukturni projekat: Most od 26 miliona evra preko Velike Morave stiže za manje od dve godine
Screenshot 2026-07-20 100803.png
PolitikaUŽIVO VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI U SVILAJNCU: "Dok sam nešto u državi, to se neće zavoriti! Sačuvaćemo radna mesta" - Najavio i VELIKI PROJEKAT I SUBVENCIJE
WhatsApp Image 2026-07-20 at 10.13.18 (2).jpeg
PolitikaIZBORI ĆE BITI RASPISANI USKORO! Vučić: Verujem u ljude, odluka građana će biti poštovana!
screenshot_1784537198179.jpg