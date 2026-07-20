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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko Velike Morave, a tokom posete Svilajncu obišao je i trening centar za dualno obrazovanje, gde se obratio javnosti.

Govoreći o situaciji u vezi sa Moravom i termoelektranom, Vučić je poručio da će država nastaviti da čuva radna mesta i da neće dozvoliti gašenje postrojenja.

- Za one koji su brinuli oko Morave, termoelektrane, dok sam nešto u državi, neću dati da se to ugasi, i čuvaćemo ta radna mesta. Nije nam lako, veliki su pritisci bili spolja da se to zatvori, i da vam kažem, najzaslužniji sam što to nije zatvoreno, bilo je ministara koji su tražili da se to uradi. Ne morate da brinete, čuvaćemo radna mesta - rekao je on.

Predsednik je naveo da trening centar koji je posetio trenutno pohađa 191 dete, ističući da će oni imati sigurno zaposlenje jer se obrazuju za zanimanja koja su deficitarna.

- To će da garantuje opstanak našoj deci ovde, a ne da idu napolje. I na kraju, pošto nije miting, mi ćemo uraditi uskoro i jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu, a žele da se vrate u zemlju. Mi njih ne doživljavamo kao kritičnu masu za izbore, to su divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo naučili u inostranstvu, i želimo da se vrate ovde i učine svoju zemlju ponosnom. I mnogo ću biti srećan kada to vidim - rekao je on.