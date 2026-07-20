Vučić najavio veliki infrastrukturni projekat: Most od 26 miliona evra preko Velike Morave stiže za manje od dve godine
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će povezati Svilajnac i Veliku Planu, biti završeni za manje od 24 meseca i ocenio da će taj projekat imati veliki značaj za građane i razvoj čitavog Pomoravlja.
Govoreći o značaju novog mosta, Vučić je podsetio da je na tom mestu most gradio kralj Aleksandar 1922. godine, kao i da se još od 1968. godine vodi borba za izgradnju novog prelaza preko Velike Morave.
- Mi smo negde u vreme korone dogovorili da se uradi, ali onda je bilo ima li ili nema novca. Evo sada smo krenuli, i trebalo bi da za manje od dve godine sve bude završeno. Ono što je važno za ljude u Svilajncu je uklanjanje pontonskog mosta i železničkog mosta koji koriste pešaci. To sve mora da se uradi, tu živi dosta ljudi, i onda će biti lakše za sve, i za investitore. To su velike stvari za celo Pomoravlje. Sve ovo je mnogo skupo, samo put o kom sam govorio je 6 miliona evra. Koliko će most koštati ukupno? 26 miliona evra - rekao je on.
Predsednik je podsetio da je izgradnja mosta bila planirana tokom pandemije koronavirusa, ali da tada nije bilo dovoljno sredstava za realizaciju projekta.
- I evo sad smo krenuli. Trebalo bi za manje od 24 meseca da bude sve završeno, što će mnogo da olakša ljudima. I ono što je važno za ljude u Svilajncu, jer uklanjanjem pontonskog mosta i rušenjem železničkog mosta koji danas koriste pešaci preko Morave, nama ostaje ovaj put Svilajnac-Vojska, to je nekih 23 km, ako se ne varam - rekao je Vučić.
Dodao je da je za izgradnju te putne deonice potrebno oko šest miliona evra i naglasio da na tom području živi veliki broj ljudi.
Govoreći o infrastrukturnim ulaganjima tokom obilaska radova, Vučić je istakao da mnoge evropske zemlje tek sada intenzivno ulažu u obnovu svoje infrastrukture.
- I Nemci sada spremaju najveće ulaganje u svoju infrastrukturu, zato što ni tamo decenijama nije obnavljano. Kod nas će ovo što sada radimo ostati zabeleženo, ovo su radovi od suštinskog i strateškog značaja za čitavo Pomoravlje - kazao je Vučić.
Predsednik je naveo i da je od posebnog značaja završetak obilaznice do petlje Gornji Milanovac, kao i nastavak radova na saobraćajnoj infrastrukturi kod Kragujevca.
- Posebno sam srećan za ovo oko Kragujevca, nismo o tome mnogo govorili. Uskoro ćemo otvorili prvih 5 kilometara, ali kad otvorimo 14 kilometara, to će promeniti sve. To su radile samo srpske kompanije, gde nije radio niko drugi, i to će nam biti referenca da li naše kompanije znaju to da rade. Nisu ni Evropljani, ni Kinezi, ni Azerbejdžanci... To će biti velika stvar za Kragujevac - naglasio je predsednik.
Biznis Kurir