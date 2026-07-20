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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će povezati Svilajnac i Veliku Planu, biti završeni za manje od 24 meseca i ocenio da će taj projekat imati veliki značaj za građane i razvoj čitavog Pomoravlja.

Govoreći o značaju novog mosta, Vučić je podsetio da je na tom mestu most gradio kralj Aleksandar 1922. godine, kao i da se još od 1968. godine vodi borba za izgradnju novog prelaza preko Velike Morave.

- Mi smo negde u vreme korone dogovorili da se uradi, ali onda je bilo ima li ili nema novca. Evo sada smo krenuli, i trebalo bi da za manje od dve godine sve bude završeno. Ono što je važno za ljude u Svilajncu je uklanjanje pontonskog mosta i železničkog mosta koji koriste pešaci. To sve mora da se uradi, tu živi dosta ljudi, i onda će biti lakše za sve, i za investitore. To su velike stvari za celo Pomoravlje. Sve ovo je mnogo skupo, samo put o kom sam govorio je 6 miliona evra. Koliko će most koštati ukupno? 26 miliona evra - rekao je on.

Foto: Petar Aleksić

Predsednik je podsetio da je izgradnja mosta bila planirana tokom pandemije koronavirusa, ali da tada nije bilo dovoljno sredstava za realizaciju projekta.

- I evo sad smo krenuli. Trebalo bi za manje od 24 meseca da bude sve završeno, što će mnogo da olakša ljudima. I ono što je važno za ljude u Svilajncu, jer uklanjanjem pontonskog mosta i rušenjem železničkog mosta koji danas koriste pešaci preko Morave, nama ostaje ovaj put Svilajnac-Vojska, to je nekih 23 km, ako se ne varam - rekao je Vučić.

Dodao je da je za izgradnju te putne deonice potrebno oko šest miliona evra i naglasio da na tom području živi veliki broj ljudi.

Govoreći o infrastrukturnim ulaganjima tokom obilaska radova, Vučić je istakao da mnoge evropske zemlje tek sada intenzivno ulažu u obnovu svoje infrastrukture.

1/40 Vidi galeriju Radovi na mostu preko Velike Morave Foto: Petar Aleksić

- I Nemci sada spremaju najveće ulaganje u svoju infrastrukturu, zato što ni tamo decenijama nije obnavljano. Kod nas će ovo što sada radimo ostati zabeleženo, ovo su radovi od suštinskog i strateškog značaja za čitavo Pomoravlje - kazao je Vučić.

Predsednik je naveo i da je od posebnog značaja završetak obilaznice do petlje Gornji Milanovac, kao i nastavak radova na saobraćajnoj infrastrukturi kod Kragujevca.

- Posebno sam srećan za ovo oko Kragujevca, nismo o tome mnogo govorili. Uskoro ćemo otvorili prvih 5 kilometara, ali kad otvorimo 14 kilometara, to će promeniti sve. To su radile samo srpske kompanije, gde nije radio niko drugi, i to će nam biti referenca da li naše kompanije znaju to da rade. Nisu ni Evropljani, ni Kinezi, ni Azerbejdžanci... To će biti velika stvar za Kragujevac - naglasio je predsednik.