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Stare i izbledele pločice mogu da pokvare utisak čak i na najlepšem balkonu. Dobra vest je da ih ne morate razbijati niti ulagati mnogo novca u renoviranje. Postoji nekoliko jednostavnih i pristupačnih načina da potpuno osvežite pod na balkonu za samo jedno popodne.

Modularne podne obloge

Jedno od najpopularnijih rešenja su modularne podne obloge od drveta, kompozita ili plastike. Sastoje se od gotovih elemenata koji se jednostavno spajaju klik sistemom, bez lepljenja i bušenja. Postavljaju se direktno preko postojećih pločica, pa balkon za kratko vreme dobija potpuno novi izgled. Osim što izgledaju moderno, prijatnije su za hodanje od hladnih keramičkih pločica.

Prilikom kupovine birajte modele namenjene spoljašnjoj upotrebi, koji su otporni na kišu, vlagu i UV zračenje.

Veštačka trava

Ako želite da vaša terasa podseća na zelenu oazu, veštačka trava može biti odlično rešenje. Savremeni modeli izgledaju znatno prirodnije nego nekada i uspešno prikrivaju stare pločice. Ne zahteva košenje, zalivanje ni održavanje, a prostor odmah postaje topliji i prijatniji za odmor. Pre kupovine proverite da li trava ima otvore za odvod vode kako se vlaga ne bi zadržavala ispod nje.

Tepih za spoljašnju upotrebu

Spoljašnji tepisi često se zanemaruju, iako mogu potpuno promeniti izgled balkona. Dostupni su u raznim dezenima i bojama, a mnogi verno imitiraju prirodna vlakna ili pletene teksture. Osim što sakrivaju oštećene pločice, prijatni su za hodanje i sprečavaju prekomerno zagrevanje poda tokom leta. Birajte modele koji su otporni na vlagu, sunce i promenljive vremenske uslove.

Vinilne daske za spoljašnju upotrebu

Iako se vinilne daske najčešće koriste u enterijerima, danas postoje modeli namenjeni balkonima i terasama. Otporne su na vlagu i temperaturne promene, a dostupne su u dekorima drveta, kamena ili betona. Na ovaj način možete potpuno promeniti izgled balkona, bez skidanja postojećih pločica. Važno je da pre kupovine proverite da li su odabrane vinilne daske namenjene spoljašnjoj upotrebi, jer nisu svi modeli pogodni za otvorene prostore.

PVC podna prostirka

Ako želite brzo i povoljno osveženje, PVC podne prostirke mogu biti pravi izbor. Prodaju se u različitim dezenima, od imitacije drveta do modernih geometrijskih šara. Postavljanje je veoma jednostavno - prostirka se samo raširi preko poda i iseče prema dimenzijama balkona. To je jedno od najpristupačnijih rešenja za osvežavanje starog balkona bez ikakvih građevinskih radova.

Na šta treba obratiti pažnju pre nego što prekrijete stare pločice?

Bez obzira na to koje rešenje odaberete, najpre proverite da li su stare pločice dobro pričvršćene za podlogu i da li se negde odvajaju ili pucaju.