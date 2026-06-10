Slušaj vest

Renoviranje stana najčešće zahteva dosta vremena, majstore i još više para, ali važnije od svega je ideja. Jedna Ruskinja iz Moskve je sredila mali, stari stančić za svoju ćerku. Ovaj jednosoban stan od 38 kvadrata je dokaz da se jedan zastareo prostor može pretvoriti u topao, funkcionalan i moderan dom za mladu devojku koja tek započinje samostalan život.

Stan, izgrađen sredinom sedamdesetih godina, tokom više od četiri decenije nikada nije prošao ozbiljno renoviranje. Stari drveni prozori, neravni zidovi i dotrajale instalacije bili su podsetnik na neka prošla vremena.

Vlasnica stana, inače velika zaljubljenica u enterijere, odlučila je da ovaj prostor potpuno preobrazi kao iznenađenje za svoju osamnaestogodišnju ćerku koja završava školu i sprema se za fakultet. Iako nije profesionalni dizajner, pažljivo je osmislila svaki detalj kako bi stan bio praktičan, ali i pun vedrine i karaktera.

Kuhinja koja izgleda veće nego što jeste

Kuhinja od 9 kvadrata postala je pravo srce doma. Dominiraju svetlosivi kuhinjski elementi minimalističkog dizajna, dok su sivi zidovi ublaženi toplinom poda koji imitira prirodno drvo.

1/7 Vidi galeriju Ruskinja je pokazala kako sada izgleda ovaj stan Foto: Youtube

Jedan od najzanimljivijih detalja je ventilacioni kanal koji nije bilo moguće ukloniti. Umesto da ga sakrije, vlasnica ga je pretvorila u dekorativni akcenat oblažući ga upečatljivim španskim pločicama. Uprkos maloj površini, kuhinja je opremljena svim neophodnim uređajima. Posebnu praktičnost donosi sto na razvlačenje i sofa koja se pretvara u dodatni ležaj za goste.

Dnevna soba i spavaća soba u jednom prostoru

Najveća prostorija u stanu ima nešto više od 20 kvadrata i uspešno kombinuje nekoliko funkcija. U njoj se nalazi veliki bračni krevet, radni kutak za učenje i mala sofa za goste. Kako bi prostor ostao prozračan, u postojećoj niši napravljena je garderoba. Na taj način izbegnuto je postavljanje velikih ormara u glavnom delu sobe, što je prostor učinilo znatno otvorenijim.

Malo kupatilo sa velikim efektom Kupatilo od svega 2,9 kvadrata uređeno je tako da izgleda znatno prostranije. Dominiraju bele pločice i svetli nameštaj, dok je jedan zid naglašen dekorativnim pločicama postavljenim u popularnom "riblja kost" dezenu.

1/8 Vidi galeriju Pametno iskorišćen prostor do poslednjeg milimetra Foto: Youtube

Enterijer je uređen u nežnim sivim i puderasto roze tonovima koji se provlače kroz ceo stan. Posebno zanimljiv detalj je stari klima-uređaj koji nije zamenjen. Umesto toga, ofarban je u istu nijansu kao zidovi, pa se gotovo potpuno stapa sa enterijerom.

Balkon kao produžetak stana

Terasa je potpuno izolovan i opremljen podnim grejanjem, što omogućava korišćenje tokom cele godine. Uređen je jednostavno, beli zidovi, svetle pločice i mnogo prirodne svetlosti stvaraju osećaj dodatnog prostora. Iako trenutno služi kao ostava, lako može postati kutak za rad, čitanje ili jutarnju kafu.

Pametna garderoba umesto velikih ormara