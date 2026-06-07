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Kuhinja iz osamdesetih, koja je godinama bila srce jednog doma, nedavno je prošla temeljnu transformaciju i dobila izgled prilagođen današnjim potrebama.

Prostor od oko šesnaest kvadrata bio je centralno mesto okupljanja porodice, ali je vremenom postao zastareo i nepraktičan. Stari šporet više nije bio u upotrebi, pa se kuvalo na improvizovanom gasnom rešou, a zidovi u bež nijansi delovali su umorno i bez topline.

Renoviranje je krenulo od osvežavanja kuhinjskih elemenata i postavljanja podne obloge koja imitira bor, preko starog linoleuma. Zidovi su obojeni u nežno roze tonove, dok je plafon dobio nešto tamniju nijansu, čime je prostor postao vedriji i življi.

Najzahtevniji deo bila je izrada gornjih elemenata sa drvenim letvicama i novim mehanizmima za zatvaranje, dok je najlakši korak bio stvaranje radne ploče i zaštitne obloge od epoksida, koje izgledaju kao mermer, ali su zapravo rezultat pažljivo izvedene tehnike sa slojevima boje i providnim premazom.