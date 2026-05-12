Slušaj vest

Postoji mnogo razloga da u dvorište ili na terasu dodate fontanu. Zvuk vode smiruje, prizor opušta, a pritom pruža dragocen resurs pticama i insektima. Ipak, ne morate trošiti stotine evra na luksuzne modele. Uz malo mašte i nekoliko materijala iz kuhinje i bašte, možete sami napraviti DIY solarnu fontanu u saksiji.

Ova vrtna fontana koristi malu solarnu pumpu, postavljenu u saksiju sa cvetnicama. Rezultat je botanički spektakl - voda koja lagano izvire, cveće koje privlači pčele i leptire i prirodan ukras koji se uklapa u svaki kutak bašte.

Najlepše je što možete iskoristiti ono što već imate - staru saksiju, činiju ili posudu, malo zemlje i biljke po izboru.

Kako da napravite solarnu fontanu u saksiji

Za početak pripremite:

  • Veliku saksiju (terakota ili keramika izgledaju posebno efektno)
  • Duboku posudu
  • Solarnu pumpu koja pluta na površini
  • Biljke po izboru - do tri vrste koje vole sunce i privlače insekte

Postupak

  • Dno saksije napunite kamenčićima radi drenaže.
  • Dodajte zemlju - gornje dve trećine ispunite kvalitetnim supstratom.
  • Posadite biljke - birajte cvetnice koje daju boju i miris.
  • Postavite činiju s vodom - neka bude stabilna i dovoljno duboka.
  • Ubacite solarnu pumpu - čim sunce zasija, voda će početi da izvire.

Gde da postavite fontanu

Najbolje mesto je terasa, dvorište ili kutak bašte gde provodite vreme. Fontana će privući ptice i insekte, pa je idealno da je smestite uz žbunje ili cveće. Ako imate decu ili kućne ljubimce, birajte stabilno mesto gde se posuda ne može lako oboriti.

Biznis Kurir/Lepa&Srećna

Ne propustiteNovčanikBez 100 evra ne hvatajte se za četku: Krečenje stana više nije jeftino ni kada radite sami, ovo je detaljan cenovnik
shutterstock-2272522823.jpg
NovčanikNe treba vam skupi moler: Ovo je praktičan vodič kako sami da popravite pukotine u zidu
shutterstock-309155126.jpg
NovčanikStara kada kao nova za 30 evra: Ne treba vam majstor, možete sami da je sredite i uštedite
profimedia0580146100.jpg
NovčanikKako prefarbati drvena vrata: Uštedite 120 evra koliko uzimaju majstori - praktičan vodič korak po korak
Farbanje vrata