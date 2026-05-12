Postoji mnogo razloga da u dvorište ili na terasu dodate fontanu. Zvuk vode smiruje, prizor opušta, a pritom pruža dragocen resurs pticama i insektima. Ipak, ne morate trošiti stotine evra na luksuzne modele. Uz malo mašte i nekoliko materijala iz kuhinje i bašte, možete sami napraviti DIY solarnu fontanu u saksiji.

Ova vrtna fontana koristi malu solarnu pumpu, postavljenu u saksiju sa cvetnicama. Rezultat je botanički spektakl - voda koja lagano izvire, cveće koje privlači pčele i leptire i prirodan ukras koji se uklapa u svaki kutak bašte.

Najlepše je što možete iskoristiti ono što već imate - staru saksiju, činiju ili posudu, malo zemlje i biljke po izboru.

Kako da napravite solarnu fontanu u saksiji

Za početak pripremite:

Veliku saksiju (terakota ili keramika izgledaju posebno efektno)

Duboku posudu

Solarnu pumpu koja pluta na površini

Biljke po izboru - do tri vrste koje vole sunce i privlače insekte Postupak Dno saksije napunite kamenčićima radi drenaže.

Dodajte zemlju - gornje dve trećine ispunite kvalitetnim supstratom.

Posadite biljke - birajte cvetnice koje daju boju i miris.

Postavite činiju s vodom - neka bude stabilna i dovoljno duboka.

Ubacite solarnu pumpu - čim sunce zasija, voda će početi da izvire. Gde da postavite fontanu