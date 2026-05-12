Napravite sami fontanu i uštedite stotine evra: Košta malo, ne troši struju, a dvorište pretvara u oazu mira
Postoji mnogo razloga da u dvorište ili na terasu dodate fontanu. Zvuk vode smiruje, prizor opušta, a pritom pruža dragocen resurs pticama i insektima. Ipak, ne morate trošiti stotine evra na luksuzne modele. Uz malo mašte i nekoliko materijala iz kuhinje i bašte, možete sami napraviti DIY solarnu fontanu u saksiji.
Ova vrtna fontana koristi malu solarnu pumpu, postavljenu u saksiju sa cvetnicama. Rezultat je botanički spektakl - voda koja lagano izvire, cveće koje privlači pčele i leptire i prirodan ukras koji se uklapa u svaki kutak bašte.
Najlepše je što možete iskoristiti ono što već imate - staru saksiju, činiju ili posudu, malo zemlje i biljke po izboru.
Kako da napravite solarnu fontanu u saksiji
Za početak pripremite:
- Veliku saksiju (terakota ili keramika izgledaju posebno efektno)
- Duboku posudu
- Solarnu pumpu koja pluta na površini
- Biljke po izboru - do tri vrste koje vole sunce i privlače insekte
Postupak
- Dno saksije napunite kamenčićima radi drenaže.
- Dodajte zemlju - gornje dve trećine ispunite kvalitetnim supstratom.
- Posadite biljke - birajte cvetnice koje daju boju i miris.
- Postavite činiju s vodom - neka bude stabilna i dovoljno duboka.
- Ubacite solarnu pumpu - čim sunce zasija, voda će početi da izvire.
Gde da postavite fontanu
Najbolje mesto je terasa, dvorište ili kutak bašte gde provodite vreme. Fontana će privući ptice i insekte, pa je idealno da je smestite uz žbunje ili cveće. Ako imate decu ili kućne ljubimce, birajte stabilno mesto gde se posuda ne može lako oboriti.
