Slušaj vest

Svako ko se upustio u renoviranje stana zna koliko je to skupoi da ušteda svakog dinara dobro dođe. Zato nije zgoreg znati gde i kako se može uštedeti. Jedan od načina za uštedu je reparacija i farbanje unutrašnjih vrata umesto kupovine novih ili angažovanja majstora za ovaj posao.

Drvena vrata stara oko 25 godina dobila su potpuno novi izgled nakon farbanja, zamene stakala, a evo korak po korak kako da to uradite sami i uštedite. Majstori za ovaj posao uzimaju i 120 evra po vratima, pa sami izračunajte koliko možete da uštedite.

1. Krila vrata, za početak, treba skinuti i odneti u farbaru na farbanje u komori, dok se štok (ragastov) vrata uglavnom farba na licu mesta. Štok se ne može skinuti i vratiti na mesto ukoliko je utisnut u pod, to jest, ukoliko je postavljen pre parketa. Ukoliko sami sređujete i farbate vrata prvo je neophodno skinuti stari lak što se radi brušenjem. Krila vrata se bruse u radionici ili stanu ako nemate radionicu, a štok (ragastol) na licu mesta. Budite spremni na dosta prašine.

2. Kako bi se dobila glatka površina i ispravile neravnine, nakon skidanja stare boje oštećenja se pažljivo gituju.

3. Nakon gitovanja, a pre nanošenja prvog sloja farbe, potrebno je da se vrata dodatno ošmirglaju kako bi se ispeglate sve neravnine. Ovo fino šmirglanje radi se ručno.

4. Kvake, brave i prihvatni lim skidaju se pre početka brušenja vrata. Ako menjate boju vrata trebalo bi da promenite i boju kvaka. Metalne elemente pre farbanja potrebno je prešmirglati i premazati prajmerom.

5. Pervajzi (opšivne lajsne) skinute su i sa zadnje strane je markerom obeleženo tačno mesto s koje su skinuti kako prilikom vraćanja ne bi dolazilo do zabune.

6. Lajsne se šmirglaju i sređuju kao i vrata. Nakon završetka brušenja i šmirglanja, opšivne lajsne vraćaju se na štok i vrata su spremna za farbanje. Opšivne lajsne pričvršćuju se akrilnim silikonom i dodatno zakucavaju. Glave eksera gituju se kako bi vrata bila idealno ravna.

Farbanje starih vrata

Osnovni, prvi sloj boje je temelj i on treba da je bele boje ukoliko se odlučite da vaša vrata više nemaju boju drveta već da budu recimo bela nakon što se prvi sloj boje osuši, vrata se ponovo ručno šmirglaju i nanosi se drugi sloj farbe. Ukoliko ste se odlučili za boju sa sjajem, postupak šmirglanja i nanošenja farbe ćete morati ponoviti i treći put.

Da li se reparacija vrata isplati?

Cena reparacije jednih vrata kreće se od 70 do 120 evra . To znači da ćete za ovaj iznos, ukoliko odaberete dobrog majstora, dobiti vrata koja izgledaju kao nova. Obzirom da vrata pravljena po meri koštaju oko 200 evra, zaključujemo da je pravilno izvedena reparacija isplativa. Ako ste vični da ove radove uradite sami, dodatno ćete uštedeti na majstoru što će vam svakako dobro doći.