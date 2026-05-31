Sve se ovo dešava dok rat na Bliskom istoku traje već četvrti mesec, rekli su izvori upoznati sa situacijom, prenosi danas Blumberg.

EU je prošle godine usvojila dinamički mehanizam kako bi osigurala da se ograničenje cena automatski postavlja svakih šest meseci na 15 odsto niže od prosečne tržišne cene za rusku sirovu naftu marke Ural.

Trenutni prag cene je 44,10 dolara po barelu i trebalo bi da bude preispitan kasnije ovog leta, navodi agencija. Prema ograničenju, evropskim firmama je zabranjeno pružanje usluga kao što su osiguranje i transport koje uključuju naftu prodatu iznad ovog praga.

Skok cena nafte

Cene nafte su skočile zbog rata u Iranu i efektivnog zatvaranja Ormuskog moreuza, a sledeća revizija ograničenja cena u julu verovatno bi dovela do porasta nivoa na najmanje 65 dolara, što je više od prethodnog praga od 60 dolara, koji je kolektivno postavila grupa G7, naveli su izvori koji nisu želeli da budu imenovani.

Kako se navodi, zamrzavanje bi zadržalo ograničenje cena na trenutnoj stopi. Druge opcije koje se razmatraju uključuju obustavu dinamičkih i automatskih povećanja do kraja godine u svetlu izuzetnih okolnosti na Bliskom istoku, ili ograničavanje bilo kakvog povećanja na 60 dolara, u skladu sa nivoom G7, rekli su ti izvori.

Ovaj potez bi bio deo najnovijeg paketa sankcija EU, 21. po redu od napada Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

Šta je cilj odluke

EU ima za cilj da finalizuje i formalno predloži paket novih mera početkom juna, a izaslanici zemalja članica Unije su prošle nedelje obavešteni o ovim planovima. Druge mere koje se razmatraju za novi paket sankcija uključuju ciljanje većeg broja banaka, trgovaca naftom, rafinerija i kripto operatera u trećim zemljama koje Moskva koristi za zaobilaženje ograničenja EU, navodi Blumberg.

Istovremeno, bilo bi sankcionisano oko 20 dodatnih tankera iz “flote u senci” od kojih Rusija zavisi za prevoz svoje nafte, a na kraju bi taj režim bio proširen i na brodove koji prevoze tečni prirodni gas, ograničavajući sposobnost Kremlja da stvori skrivenu flotu za prevoz LNG.

EU je do sada sankcionisala stotine brodova i namerava da obuhvati i brodove koji pružaju usluge tankerima, rekli su izvori, prenosi američka agencija.

Malo je, međutim, verovatno da će nove sankcije uključivati potpunu zabranu pomorskih usluga. Nekoliko zemalja članica i dalje se protivi toj opciji zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, osim ako meru ne podrži G7 u širem kontekstu.

Izvori su ukazali da su glavni ciljevi novog paketa dalje ograničavanje ruskih energetskih prihoda i finansijskog sektora, kao i lišavanje vojne industrije osnovnih zaliha.

Sankcije zahtevaju podršku svih država članica pre nego što budu usvojene, a planovi bi mogli da budu promenjeni pre toga, navodi Blumberg.

Pomorske zemlje poput Grčke često su se bunile zbog promena ograničenja cena, dok su druge evropske prestonice posebno osetljive na ono što nazivaju svojim energetskim i trgovinskim interesima.

Sledeći paket sankcija

Drugi predlozi za sledeći paket sankcija uključuju trgovinska ograničenja za neke kritične minerale, metale i rude koji se koriste u ruskom vazduhoplovnom sektoru, kao i za razvoj dronova koje Rusija koristi za bombardovanje ukrajinskih gradova, i tehnologije poput ometanja.

EU, takođe, razmatra kontrolu izvoza oko dvadesetak firmi, uključujući kompanije u Kini, Indiji, Turskoj i Centralnoj Aziji, koje navodno još uvek snabdevaju Rusiju ograničenim materijalima koji se nalaze u oružju, ili su potrebni za njegovu proizvodnju.

EU je, takođe, u ranim fazama procene načina da pomogne klirinškoj kući Evroklir Ltd. nakon što je presuda moskovskog suda omogućila Centralnoj banci Rusije da potencijalno zapleni njenu imovinu.

To se dogodilo nakon što je EU odobrila upotrebu vanrednih ovlašćenja za produženje zamrzavanja čak 210 milijardi evra blokirane imovine ruske centralne banke.

Većina tih sredstava se drži preko klirinške kuće Evroklir.

EU, takođe, namerava da imovinu drži blokiranom dok se rat ne završi i Rusija ne plati reparacije Ukrajini. Nekoliko zemalja članica, uključujući Belgiju, usprotivilo se svim naporima da se imovina potpuno zapleni.

Kako su naveli upućeni izvori, nastavljaju se i razgovori o uvođenju zabrane viza za bivše borce i učesnike rata protiv Ukrajine. Portparol Evropske komisije, izvršnog tela EU koje koordinira napore u vezi sa sankcijama, odbio je da komentariše ove navode, prenosi Blumberg.