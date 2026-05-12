Slušaj vest

Dvadeset hiljada evra za kuću zvuči kao naslov koji ne može biti istinit. Na beogradskom tržištu, to je cena garsonjere u lošijem stanju na periferiji. Ali u centralnoj Srbiji, u selima uz reke i pored planina, ta suma kupuje kvadrate, plac, pomoćne objekte i u najboljim slučajevima funkcionalan krov nad glavom.

Pitanje nije da li postoje takve kuće. Pitanje je šta tačno kupiš za taj novac i koliko te košta da to postane mesto u kom možeš da živiš.

Šta je zaista u ponudi na tržištu

Aktivna ponuda na sajtu za nekretnine broji sedamdesetak kuća u rasponu do 20.000 evra. Najveći deo te ponude dolazi iz Vojvodine i Banata, ali centralna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Podrinje i jug ima svoju priču, i ona je drugačija.

U Paraćinu, tačnije seoskom domaćinstvu u Potočcu uz Veliku Moravu, porodična kuća od 82 kvadrata sa placem ide za 20.000 evra. U Ćupriji, koja ima upotrebnu dozvolu što je retkost u ovom cenovnom rangu, kuća od 80 kvadrata stoji na 19.500 evra.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

U Kosjeriću, koji leži u zapadnoj Srbiji na oko 50 kilometara od Tare i sličnoj udaljenosti od Zlatibora, porodična stambena zgrada od 105 kvadrata prodaje se za 12.600 evra. Kod Šapca, u Ševaricama uz Savu, kuća od 57 kvadrata na placu od 8,5 ari košta 11.000 evra. U Tutinu, uz planinski teren i šumsko zemljište, za 13.980 evra dolazi objekat sa poljoprivrednim zemljištem i šumom. Ovo su stvarni oglasi, stvarne cifre, aktuelna ponuda.

Šta te kuće zaista jesu

Ponuda u ovom cenovnom rangu uglavnom ne podrazumeva renovirane ili odmah useljive objekte. Reč je o kućama u takozvanom izvornom stanju ili standardnoj gradnji, starijim zdanjima sa originalnim instalacijama, krovovima i grejanjem na čvrsto gorivo, kakvih ima po celoj centralnoj Srbiji i koja čekaju kupca koji zna šta uzima. Neke od njih imaju i posebnu draž, poput jagodinske kuće iz 1937. godine, 39 kvadrata za 18.000 evra, sa autentičnom arhitekturom koje u novogradnji nema.

Koliko košta dovođenje u stanje

Ovo je pitanje koje kupci najčešće potcenjuju, i upravo tu račun počinje da odmiče od početnog entuzijazma.

Osnovna sanacija starije seoske kuće, krov, fasada, nova instalacija struje i vode, zidovi, podov, košta između 400 i 700 evra po kvadratu za srednji standard radova. Za kuću od 80 kvadrata to znači 32.000 do 56.000 evra samo za radove, bez nameštaja i opreme. Dovedeno do useljivog stanja, takva kuća realno košta između 50.000 i 75.000 evra ukupno uključujući kupovinu.

Ko ide na minimalnu intervenciju, novi krov, ličenje, peć, osnovna kupatilska adaptacija može da spusti taj broj na 15.000 do 20.000 evra dodatno. Ali "minimalna intervencija" na kući staroj četrdeset ili šezdeset godina retko ostaje minimalna čim se otvore zidovi.

Gde je zapravo vrednost nekretnina

Vrednost ovih kuća nije u kvadratima ni u stanju. Vrednost je u placu, lokaciji i onome što lokacija nosi. Kosjerić je na pola puta između Tare i Zlatibora. Krnjevo i Paraćin su u srcu Šumadije, okruženi voćnjacima i uz reke. Kuća u Ćupriji je na pešačkoj udaljenosti od Morave. To nije apstrakcija to su konkretne razlike u kvalitetu vida iz prozora i buci ispod prozora.

Za kupca koji traži vikend objekat za renoviranje u etapama, ili penzionera koji želi da se izmesti iz grada i ima vremena da sređuje postepeno, ova ponuda ima smisla. Za kupca koji hoće da useli za šest meseci ne.

Pre nego potpišeš: Šta mora biti provereno

Uknjižba je prva stvar. Dobar deo seoskih kuća u ovom cenovnom rangu ima vlasnički status koji nije u potpunosti uređen suvlasnici koje treba pronaći, naslednici koji se ne slažu, ili objekat koji nije nikad bio zaveden u katastar onako kako izgleda u stvarnosti. Plaćanje bez prethodne provere lista nepokretnosti je greška koja može biti skuplja od same kuće.

Instalacije struje i vode ne smeju biti preskočene pre kupovine. Starije kuće imaju aluminijumsku instalaciju koja ne ispunjava savremene standarde i koju elektroinspektori ne mogu prihvatiti bez potpune zamene. Cena zamene kompletne instalacije u kući od 80 kvadrata kreće se oko 3.000 do 5.000 evra samo za materijal i rad.