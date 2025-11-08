Slušaj vest

Kada obećana zemlja više nije dom, povratak kući postaje novi početak. Posle deset godina života u Švedskoj, Jovana i Miroslav Petrović odlučili su da se sa četvoro dece vrate u Srbiju i započnu porodični biznis u selu Susek, nadomak Dunava. Svoje iskustvo podelili su za YouTube kanal "Povratak na selo". Danas stoje iza svog brenda, firme specijalizovane za projektovanje i izgradnju modularnih, skandinavskih kuća, i to ne bilo kakvih, već kuća koje pričaju priču o povratku, vrednostima i snu o jednostavnijem životu.

Od YouTube kanala do sopstvenog biznisa

- Naš porodični YouTube kanal počeli smo još 2021. godine, dok smo živeli u Švedskoj. To je bila moja zamisao, ideja je bila da provodimo više vremena sa decom, da zajedno snimamo i dokumentujemo život sa četvoro dece u inostranstvu. Bilo je zabavno, a posle smo nastavili da snimamo u Srbiji - priča Jovana.

Ovo je kuća koja stoji na jednom stubu! Petrovići kupili imanje koje je pripadalo grofu - sagradili do sad neviđeno u Srbiji, a cena ne prelazi ni 70.000 evra

Kada su se vratili, kanal je prerastao u dokument o povratku, o porodici koja iznova gradi život, ali i pokreće sopstveni biznis. Danas Jovana vodi marketinški deo posla, uređuje sadržaje na mrežama i dizajnira enterijere modularnih kuća koje njihov tim izrađuje.

Povratak iz obećane zemlje

Za Miroslava, koji je u Švedskoj proveo deceniju radeći u građevinskom sektoru, odluka o povratku nije bila laka, ali je bila neizbežna.

- Da, povratnik sam. Posle deset godina u Švedskoj vratio sam se s porodicom. Okidač je bio da se nisam više video u takvoj sredini i da tu odgajam decu. Ja sam odgojen u patriarhalnoj, zdravoj, srpskoj porodici gde se poštuju neke vrednosti, a ovo što sam gore video, način na koji oni puštaju decu da odlučuju o svemu, dovodi u neke probleme koje ja nisam mogao da progutam - kaže on iskreno.

Foto: YouTube / Povratak na selo

Ideja o kući na stubu

Po povratku, Petrovići su kupili imanje u Suseku, nekadašnje imanje grofa Koteka iz perioda Habsburške monarhije. Na parceli od 7.400 kvadrata, sa pogledom na pašnjake i Dunav, podigli su prvu modularnu kuću, danas prepoznatljivu kao kuću na stubu.

- Ovo je moj prvi projekat u Srbiji i nadam se ne poslednji. Ovo je nešto novo, bar za nas. Po našim saznanjima, nešto novo u Srbiji, drugačije, skandinavskog tipa. Upotreba lakih materijala, drveta, što više, dobro izolovano. Hteo sam da pružim našim ljudima u svojoj zemlji nešto što sam naučio u Švedskoj - ispričao je Miroslav.

Cena takve kuće, objašnjava Miroslav, varira od 50.000 do 70.000 evra, u zavisnosti od materijala, opreme i lokacije.

Foto: YouTube / Povratak na selo

Petrovići veruju da uspeh ne zavisi od zemlje, već od načina razmišljanja. Na kraju, Jovana ima jednostavnu poruku:

- Ako želite da odete na selo, uradite to što pre. Mnogo ljudi propada u gradu. Vidim žene blede, iscrpljene, kao da su ceo život provele u stanu. Ako imate misao da biste voleli da živite na selu - samo to uradite

Miroslav dodaje: