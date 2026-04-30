Pukotine na zidovima često izgledaju ružno i narušavaju kompletan izgled vađeg doma. Mnogi će odmah pozvati majstora koji će vam debelo naplatiti ovu usligu. Naime, za sanaciju pukotina u zidovima, moleri u Srbiji uglavnom naplaćuju od jednog do tri evra po dužnom metru, u zavisnosti od toga koliko je oštećenje veliko i koliko pripremnih radova je potrebno.

U nekim slučajevima, kada se pukotine kombinuju sa gletovanjem i dodatnim pripremama zida, cena može biti uključena u širi paket radova koji ide i do nekoliko evra po kvadratu. Ako se uračuna i gletovanje i priprema zidova, koji se potom okreči ukupna cena može ići i do 3,5 do 5 evra po kvadratu.

Međutim, malo ko zna da u većini slučajeva ovaj posao možete uraditi i sami, bez posebnog iskustva, uz osnovni alat i malo strpljenja. Važno je da se pukotine saniraju na vreme, ne samo zbog estetike, već i da bi se sprečilo dalje oštećenje zida.

Šta vam je potrebno: zidarska lopatica

masa za popravku (npr. glet masa ili masa za ispune)

mrežasta traka ili gaza (može se kupiti u farbarama) Postupak popravke

Prvi korak je priprema pukotine. Ona se lagano proširi struganjem ili uklanjanjem oštećenog materijala, u zavisnosti od toga koliko je zid čvrst. Nakon toga, pukotinu treba temeljno očistiti od prašine i ostataka. Može se koristiti nož, lopatica ili usisivač za sitne čestice.

Drugi korak je vlaženje površine. Puknuti deo zida se premazuje vodom pomoću četke ili sunđera, kako bi se uklonili ostaci stare boje i glet mase. Kada se površina osuši, lopaticom se nanosi masa za popravku i dobro utiskuje u pukotinu.

Treći korak - dok je masa još sveža, preko nje se postavlja mrežasta traka ili gaza, koja treba da prelazi ivice pukotine sa obe strane. Ova traka dodatno učvršćuje spoj i sprečava novo pucanje. Mrežasta traka je često samolepljiva, što olakšava postavljanje.

Četvrti korak - zatim se nanosi još jedan tanak sloj mase preko trake. Lopaticom se površina zaglađuje, a alat se redovno čisti kako bi se izbegle grudvice i neravnine. Postupak se ponavlja po potrebi dok zid ne postane potpuno ravan i gladak.

Završni korak - farbanje

Kada se sve osuši i površina bude potpuno glatka, mesto popravke se boji. Najbolje je koristiti istu nijansu kao na ostatku zida, kako se ne bi primećivala razlika. Ako je boja znatno izbledela, ponekad je jednostavnije prefarbati ceo zid ili prostoriju.