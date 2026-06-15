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Za one koji ovo doba godine žele da iskoriste kako bi negde radili, ali i za one kojima je potreban posao na duže staze, ponuda poslova na sajtovima koji se time bave, kao i putem oglasa, zaista je dobra.

Najtraženiji su radnici u ugostiteljstvu – kuvari, pomoćni kuvari, poslastičari, pekari... ali posla ima i za trgovce, higijeničare, magacionere, vozače kamiona...

Pored ponuda za posao u većim gradovima, gde je potražnja za radnom snagom najveća, slobodnih radnih mesta ima i u manjim sredinama – Inđiji, Staroj Pazovi, Šimanovcima, Bačkoj Palanci, Novim Banovcima, Banstolu, Temerinu, Bačkoj Topoli, Adi, Alibunaru...

120.000 dinara zarađuju dispečeri u transportu

Zarade zavise od vrste posla, stepena obrazovanja, iskustva i drugih uslova, a kreću se od oko 500 evra pa naviše. Ima i poslodavaca koji radnike angažuju dnevno. Satnica se kreće od oko 300 do 450 dinara, ali ima i onih koji plaćaju 700 dinara po satu.

Foto: Abdul Razak Latif/Shutterstock, Oxana A/Shutterstock

Tako je za posao izlaganja i deklarisanja robe u marketima dnevnica od 3.000 do 3.600 dinara, moleri mogu da zarade od 600 do 700 dinara po satu, pomoćni radnici u ovom poslu od 450 do 500 dinara, a u proizvodnji sladoleda može se zaraditi od 3.500 do 4.500 dinara dnevno.

Ubedljivo najveći broj oglasa odnosi se na radna mesta u ugostiteljstvu. Zarada za pomoćnog radnika u kuhinji kreće se od 70.000 dinara, pomoćni kuvari mogu da zarade oko 100.000 dinara, kuvari, pica-majstori i roštilj-majstori oko 150.000 dinara, a poslastičari oko 160.000 dinara.

Najtraženiji su kuvari i pekari

Za radno mesto pekača-prodavca nudi se zarada od 100.000 do 120.000 dinara, za rad u objektima brze hrane od 80.000 do 100.000 dinara ili dnevnica od 4.000 dinara, dok se u palačinkarnicama zarađuje od 80.000 do 100.000 dinara mesečno. Za poziciju pečenja mekika dnevno može da se zaradi 7.000 dinara, a konobari i konobarice mogu da računaju na dnevnicu od oko 4.000 dinara, uz bakšiš.

Osim radnog mesta, obezbeđuje se i smeštaj Nedostatak radnika određenih struka trajan je problem, pa se poslodavci dovijaju na različite načine kako bi deficitarne kadrove zadržali ili privukli. Tako je sve više poslodavaca koji radnicima, pored radnog mesta, obezbeđuju i smeštaj. Takvih ponuda najviše ima u ugostiteljstvu, pre svega za radna mesta kuvara, pomoćnih kuvara, pica-majstora i roštilj-majstora, ali i u građevinarstvu.

Traženi su i pekari, čija se zarada kreće od oko 100.000 do 140.000 dinara, dok majstor za hleb može mesečno da zaradi oko 160.000 dinara, a majstor za lisnato pecivo oko 150.000 dinara. Pomoćni radnik u pekari može da računa na platu od oko 90.000 do 110.000 dinara, a prodavačice i spremačice na oko 80.000 dinara. Dostavljači hrane mogu da zarade i oko 200.000 dinara mesečno.

250.000 dinara može da iznosi plata komercijaliste na terenu

Za radno mesto vozača u međunarodnom transportu nudi se zarada od oko 2.000 do 2.600 evra. Higijeničari mogu da računaju na platu od oko 65.000 do 72.000 dinara, dok se za radno mesto u bravariji nudi plata od 70.000 do 100.000 dinara.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Službenik obezbeđenja mesečno može da zaradi od 75.000 do 85.000 dinara, agent prodaje od 110.000 do 200.000 dinara, komercijalista na terenu od 90.000 do 250.000 dinara, a dispečer u transportu, odnosno administrativni radnik, od 100.000 do 120.000 dinara.

Oni koji traže posao prodavca mogu da računaju na zaradu od 70.000 dinara pa naviše, kolika je i plata kurira-kasira, dok je za kasire predviđena zarada od 65.000 do 75.000 dinara. Mesar mesečno može da zaradi od 80.000 do 100.000 dinara.

Traženi su i operateri na uplatnim mestima, rukovaoci građevinskim mašinama, fasaderi, farmaceuti, frizeri i pomoćnici frizera.