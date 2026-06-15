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Putnici koji putuju iz Srbije ili Severne Makedonije ka Grčkoj upozoravaju se da obrate posebnu pažnju prilikom izlaska iz zemlje i prelaska graničnih prelaza. Na Fejsbuk stranici Grčka info osvanula je obaveštenje, ali i iskustvo jedne putnice.

Naime, u objavi se navodi se slučaj gošće koja se trenutno nalazi u bolnici, a čije je putno osiguranje navodno napravilo problem jer na graničnim prelazima nisu bili stavljeni pečati u pasoš.

Kako se ističe, osiguravajuće kuće u određenim situacijama mogu zahtevati dokaz o prelasku granice, uključujući i pečate u pasošu, te njihovo odsustvo može dovesti do komplikacija u vezi sa pokrićem troškova lečenja.

- Nije reč o individualnom slučaju ili različitim iskustvima, procedura je jasna i u ozbiljnijim situacijama osiguranje može odbiti pokriće ako ne postoji dokaz o ulasku i izlasku iz zemlje - navodi se u objavi.

Putnicima se savetuje da obavezno provere da li su im granični službenici uneli pečat u pasoš prilikom izlaska i ulaska u zemlju, kako bi izbegli moguće probleme tokom boravka u inostranstvu.

Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

U istoj objavi dodaje se da je u konkretnom slučaju problem rešen zahvaljujući elektronskoj prijavi gosta pri ulasku u smeštaj, ali se ipak apeluje na oprez i proveru dokumentacije.

EES sistem i pečati

Upozorenje putnicima se sve češće povezuje i sa uvođenjem novog sistema ulaska u EU – EES (Entry/Exit System), koji je počeo da se postepeno primenjuje od 2025. godine.

Ovaj sistem digitalno evidentira ulazak i izlazak putnika iz Šengen zone, pa klasični pečati u pasošu postaju sve manje pouzdan dokaz prelaska granice.