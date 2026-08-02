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Možete izabrati da izgradite drvenu ogradu u vašem dvorištu iz više razloga:

da povećate bezbednost, privatnost ili sigurnost

ogradite dvorište zbog ljubimaca ili dece

eliminišete poglede van i u vaše dvorište

da jednostavno povećate estetsku vrednost vašeg doma

Kada steknete razumevanje o potrebnim materijalima, kao i rasporedu i tehnikama postavke, gradnja drvene ograde je posao koji mnogi ljudi mogu sprovesti po principu "uradi sam".

Drvene ograde

Drvene ograde su najčešći tip ograda koji se gradio tokom istorije, a u poslednje vreme se taj tip ograda sve više gradi zbog svojih inherentnih estetskih i ekoloških karakteristika. Dostupnost drveta, njegova estetska raznovrsnost i relativno niska cena gradnje i održavanja takođe su razlozi za gradnju drvene ograde.

Iako je moguće kupiti prefabrikovane drvene panele za gradnju ograda po relativno pristupačnoj ceni, gradnja ograde od pojedinačnih drvenih elemenata nudi veću fleksibilnost i veću kontrolu nad kvalitetom materijala koje koristite, što često rezultira većom estetskom vrednošću vaše ograde.

Najčešće vrste drveta koje se koriste za gradnju tradicionalne drvene ograde uključuju bor, smreku, jelu, čempres, kedar itd. Prilikom odabira vrste drveta poželjno je koristiti jezgro drveta umesto beljike. Jezgro drveta, koje je stariji deo stabla uzet iz unutrašnjosti, obično ima manje čvorova i neće propasti tako brzo kao beljika, koja je mlađi deo drveta uzet iz spoljašnjih slojeva.

Drveni materijali koji čine ogradu uključuju stubove (kolce), gredice i daske: stubovi su vertikalni konstruktivni nosioci ograde koji su delimično ukopani u zemlju i nose gredice i daske; gredice su horizontalni konstruktivni elementi na koje se daske kače; daske (letve) su vertikalni elementi ograde koji čine gotovu površinu.

Gradnja drvene ograde sa ovim elementima nudi mogućnost da budete kreativni, ali je važno napomenuti da su nekoliko tradicionalnih stilova ipak najpopularniji i estetski prihvaćeni. Ograda sa kolcima ima dve gredice i ravnomerno raspoređene letvice na jednoj strani, visine od 0,9 do 1,2 metra. Ograda sa dvostrukim letvama ima tri gredice i letvice na obe strane, postavljene naizmenično, visine od 1,8 do 2 metra. Ograda bez razmaka između letvi ima dve ili tri gredice, a letve su postavljene tik jedna uz drugu, visine od 0,9 do 2 metra.

Dekorativni detalji poput gotičkih letvi, zaobljenih vrhova ili kapa na stubovima dodaju šarm običnoj ogradi. Pre gradnje proverite granice parcele i podzemne instalacije, kao i eventualne dozvole.

Raspored gradnje

Najbolje je napraviti projekat na papiru pre gradnje. Tako ćete precizno proceniti količinu materijala i dobiti očekivani završni izgled. Nakon planiranja, obeležite uglove i krajeve ograde, postavite kolce i zategnite konopac. Stubovi se obično postavljaju na rastojanju od 1,8 do 2,5 metra.

Postavka stubova

Stubovi se mogu postaviti u zemlju, u beton ili usidriti na betonsko podnožje. Rupe treba iskopati do dubine od 1/3 do 1/2 visine stuba iznad zemlje i širine tri puta veće od širine stuba. Na primer, za stub od 1,8 metara visine i dimenzija 10x10 cm, rupa treba da bude duboka oko 90 cm i široka 30 cm.

Postupak uključuje postavljanje šljunka, ubacivanje stuba, privremeno podupiranje, proveru vertikalnosti viskom i na kraju izlivanje betona. Beton treba da se stvrdne pre nastavka gradnje.

Postavljanje gredica i letvi

Kada beton očvrsne, postavljaju se gredice i daske. Najčešće se koristi preklopni spoj. Gredice se seku na tačnu dužinu i pričvršćuju zavrtnjima. Nakon toga se postavljaju letve, ravnomerno ili zbijeno, uz pomoć vodiča za razmak i konopca za visinu.

Završna obrada i održavanje

Kada je ograda postavljena, drvo treba da se osuši. Iskusni majstori savetuju da se nakon toga čisti i nanosi zaštitni sloj - vodootporan premaz, boja ili lak. Održavanje se vrši jednom godišnje ili jednom u pet godina, u zavisnosti od vrste zaštite. Ograda se redovno pregledava radi popravki i zamene oštećenih delova, a na ovaj način može da traje decenijama.