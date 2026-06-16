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Prilikom adaptacije stana, najviše vremena, uz puno buke i muke, troši se za uklanjanje postojećih zidova i pravljenje novih. Kako ove "prljave“ radove zaobići i brzo dobiti nove zidove?

Da bi se skratilo vreme izvođenja (u odnosu na klasičan sistem gradnje: zidanje opekom i malterisanje) arhitekte sve češće koriste pregradne gipsane zidove u enterijeru.

Pomoću gipskartonskih ploča mogu se lako izvesti razni oblici zidova kao i danas veoma popularne niše. Evo primera u kojima su upravo gipskartonski zidovi iskorišćeni kao glavni elementi uređenja enterijera.

Razbijanje predrasuda

Najveća zabluda danas kod većine neupućenih ljudi jeste da se kroz gipsane zidove prenosi zvuk ili da ne može da se okači slika ili neki drugi teži element. Potpuno pogrešno mišljenje! Kao prvo, ukoliko se pregradni zidovi dobro izvedu mogu da nose i teže viseće elemente kao što su police, masivna ogledala i slično. Što se tiče prenošenje buke, zvučna izolacija kod ovakvih rešenja je jako dobra (od 45 dB do 69 dB) i zavisi od podkonstrukcije i slojeva ploča.

Debljine pregradnih gipsanih zidova

Pregradni zidovi mogu biti sa jednostrukom ili dvostrukom podkonstrukcijom, a oblažu se sa jednim ili dva sloja gipskartonskih ploča. Gradnja.rs savetuje upotrebu dva sloja gipskartonskih ploča i dvostruku podkonstrukciju na zidovima s većim opterećenjem. Tako ćete dobiti zid debljine 12 cm (7,5 cm konstrukcije + 5 cm ploča) što odgovara debljini zida od opeke. Ukoliko stavite jedan po jedan sloj ploče, debljina zida će iznositi 10 cm. (7,5 cm konstrukcije + 2,5 cm ploča)

Foto: Shutterstock

Kako napraviti pregradni zid Rigips u 10 koraka:

1. Tačno izmerite i na podlozi obeležite poziciju zida. Zid može biti montiran na svaku podlogu: cementnu košuljicu ili na parket.

Savet 1: Ukoliko zid postavljate direktno na završnu podlogu (parket), na spoj između zida i poda kao i zida i tavanice nalepite traku za zvučnu izolaciju jer je ovo osetljivo mesto zvučne izolacije. Ulogu apsorbera će izvršiti i sloj akrila na ovim dužinama jer se na taj način sprečava prenos zvuka na tavanicu i pod koji generalno najviše prenose zvuk.

2. Postavite profile na pod i plafon u pravcu zida, učvrstite ih uz pomoć šrafova sa plastičnim tiplom

3. Na razmaku od 60 cm postavite vertikalne profile maksimalne visine 260 cm, širine 7,5 cm.

Savet 2: Vertikalne profile isecite par milimetara kraće od visine između nosača na podu i plafonu da bi se omogućilo ugibanje betonske tavanice.

Savet 3: Ukoliko planirate veća opterećenja na novom zidu, preporučujemo gušće postavljanje profila – npr. na 30 cm

4. Formirajte profilima novoprojektovane otvore (vrata).

Savet 4: Ukoliko je širina vrata preko 90 cm ili težina novih vrata preko 25 kg, štokove za vrata dodatno ojačajte profilima od 2 mm.

5. Isecite i postavite gips kartonske ploče na formirane nosače zida.

Savet 5: Ploče se kupuju u dimenziji 2.600 x 1.200 x 12,5 mm i veoma se lako seku pomoću skalpela. Ostatke ne bacajte već ih iskoristite za ukrajanje na manjim površinama.

6. Sprovedite potrebne instalacije.

Savet 6: Za elektroinstalacije treba koristiti Rigips dozne prilagođene montaži za gipskartonske ploče

7. U prostor između profila postavite termoizolaciju (mineralnu vunu).

Savet 7: Preporučujemo upotrebu deblje mineralne vune koja bi se nabila između profila kako bi bila što bolja izolacija

8. Zatvarate zid slojem ploča sa druge strane

Savet 8: Predlažemo upotrebu duplih ploča s obe strane zida.

9. Nakon formiranja zida počinje bandažiranje što predstavlja ispunu spojeva između dve gips ploče.

Savet 9: Bandažiranje se vrši u najmanje dva sloja (preporučljivo je i u tri) gde se u drugom sloju postavlja bandaž-mrežica koja ne dozvoljava nastanak mikro pukotina na spojevima ploča. Ukoliko se bandažiranje ne uradi na dobar način postoji mogućnost pucanja glet mase na ovom mestu. Pročitajte detaljnije o bandažiranju.

10. Nakon bandažiranja sledi gletovanje, farbanje i zid je gotov! Pročitajte detaljnije o gletovanju.

Treba znati

Ukoliko pravite zid u prostoriji u kojoj je moguća pojava vlage (npr. zid kuhinje) obavezno koristite vlagootporne ploče. Lako ćete ih prepoznati jer su ove ploče zelene dok su vatrootporne ploče crvene boje.

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Polukružni zidovi, poluprečnika od 60 cm, se izvode sa savitljivim pločama i savijenom potkonstrukcijom.

Cena izvođenja