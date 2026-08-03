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Danas u svim poštama Srbije počinje prijavljivanje za kontigent od 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, vrednih po 10.000 dinara. Za ovu meru država je iz budžeta izdvojila ukupno 300 miliona dinara, a ove godine uvedene su i novine - pravo na subvencionisani odmor imaće isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Interesovanje za vaučere iz godine u godinu ne jenjava, pa se očekuje da će i ovog puta svih 30.000 vaučera biti podeljeno za kratko vreme. Prijave će se podnositi isključivo lično na šalterima Pošte Srbije.

Memić: Vodeni žig na vaučerima

Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je za Kurir da je odluka da ovogodišnji kontingent bude namenjen samo penzionerima doneta zato što upravo oni čine oko 70 odsto svih dosadašnjih korisnika vaučera.

- Na ovaj način država direktno pomaže penzionerima sa nižim primanjima, ali istovremeno produžava domaću turističku sezonu i van letnjih meseci. Posle deset godina sprovođenja programa možemo da kažemo da su turistički vaučeri suštinski promenili domaći turizam. Zahvaljujući njima turistička sezona danas traje od aprila do novembra, a broj noćenja domaćih gostiju povećan je za više od 60 odsto - rekao je Memić.

Husein Memić Foto: Privatna arhiva

Gde važe vaučeri? Kada je reč o odabiru destinacija, vačeri važe u svim krajevima naše zemlje. Prema zvaničnim podacima Ministarstva turizma, Sokobanja je apsolutni hit i rekorder turističke sezone, s obzirom na to da se u njoj tradicionalno potroši skoro dve trećine od ukupnog broja dodeljenih vaučera. Pored nje, među najtraženijim destinacijama koje građani biraju nalaze se Vrnjačka Banja, Zlatibor, Tara, Vrdnik, Zlatar, kao i Beograd. Na spisku su i Banja Koviljača, Bogutovac i Brestovačka banja. Ljubitelji prirode mogu se uputiti na Vlasinsko jezero, u Vrdnik, Gornju Trepču ili Gornji Milanovac. Na raspolaganju su i Divčibare, Jagodina, Jastrebac, Kikinda, Kladovo, Knić i Kopaonik. Za one koji traže specifična lečilišta i mirnije krajeve, tu su Lopatnica, Lukovska banja, Mokra Gora, Palić, Pribojska banja, Selters banja i Sijarinska banja, kao i druga lečilišta i turističke lokacije u našoj zemlji.

Kako ističe, korist od ovog programa imaju i građani i turistička privreda.

- Zahvaljujući vaučerima država je podstakla razvoj seoskog turizma, registrovana su hiljade novih turističkih domaćinstava, a najveći rast broja gostiju beleže domaće banje i planinski centri. Sokobanja i Vrnjačka Banja godinama prednjače po broju noćenja, a prate ih Prolom Banja, Zlatibor i Divčibare. Ova mera donela je razvoj i manjim sredinama koje danas imaju znatno više turista nego ranije - naglašava ministar.

Inspekcija "češlja" smeštajne kapacitete Turistička inspekcija će tokom cele sezone pojačano "češljati" sve prijavljene smeštajne objekte. Uvedena je nulta tolerancija za svaki pokušaj unovčavanja vaučera bez stvarnog boravka i ostvarenog noćenja gosta. Za ovakve prekršaje predviđene su izuzetno ozbiljne zakonske sankcije, a ugostiteljima i vlasnicima smeštaja koji budu pokušali da prevare državni sistem prete visoke novčane kazne koje se kreću i do 800.000 dinara.

1/6 Vidi galeriju Gde će penzioneri sve moći da iskoriste vaučere Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Da bi sprečilo eventualne zloupotrebe, Ministarstvo je uvelo dodatne mere zaštite.

- Jedan građanin može da dobije samo jedan vaučer i prijavu mora da podnese lično. Vaučeri će biti izrađeni na posebno zaštićenom papiru sa vodenim žigom kako bi se sprečilo kopiranje ili falsifikovanje. Korisnici svojim potpisom potvrđuju da su koristili smeštaj najmanje pet noćenja, čime štitimo interese države, ugostitelja i samih korisnika - rekao je Memić.

Kako do vaučera - korak po korak

Građani koji ispunjavaju uslove trebalo bi da pripreme dokumentaciju i prijave se što pre, jer je broj vaučera ograničen.Evo kako to izgleda korak po korak:

1. Rezervišite smeštaj

Najpre je potrebno rezervisati najmanje pet noćenja u ugostiteljskom objektu koji se nalazi na zvaničnoj listi Ministarstva turizma i omladine. Vaučeri mogu da se koriste u hotelima, motelima, apartmanima, sobama, kućama za odmor i seoskim turističkim domaćinstvima koja posluju u sistemu eTurista.

2. Potrebna dokumentacija

Za prijavu su potrebni važeća lična karta ili pasoš, potvrda o rezervaciji smeštaja i dokaz da mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, poput poslednjeg penzionog čeka.

3. Prijavite se u Pošti Srbije

Prijava se podnosi isključivo lično na šalterima Pošte Srbije, i to najkasnije 30 dana pre početka putovanja. Ukoliko ispunjavate sve uslove i vaučeri još nisu podeljeni, vaučer će vam biti dostavljen preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.

Ukoliko je cena smeštaja veća od 10.000 dinara, razliku plaća korisnik.

Foto: Kurir

Istovremeno, Ministarstvo turizma i omladine pozvalo je i ugostitelje da se prijave za učešće u programu. Kako je za Kurir objasnila pomoćnik ministra Višnja Rakić, pravo učešća imaju svi registrovani pružaoci usluga smeštaja koji posluju preko sistema eTurista.

- Svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja i koji se nalaze u sistemu eTurista mogu da učestvuju u programu subvencionisanog odmora u Srbiji. To su sva legalna seoska turistička domaćinstva, kuće, apartmani, sobe, hoteli i moteli jer se ovde plaća za noćenje. Boravak mora trajati minimum pet noćenja, a ukoliko cena prelazi iznos od 10.000 dinara, onda razliku moraju da doplate - kaže Rakićeva.

Prema rečima Višnje Rakić, ugostitelji koji se prijave za učešće u programu subencionisanog odmora u Srbiji jednom mesečno će resornom ministarstvu dostavljati iskorišćene vaučere.

- Sredstva za ovaj program su opredeljena i imamo ih na računu, kad ugostitelji dostave iskorišćene vaučere, njima će novac biti refundiran.

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja programa, a ceo postupak sprovodiće se elektronski, preko Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, poznatog kao eTurista.

Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra 2026. godine.