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Svi penzioneri s mesečnim primanjima do 80.000 dinara, koji imaju pravo na vaučere za odmor u Srbiji u visini od 10.000 dinara, mogu ih potrošiti u svim ugostiteljskim objektima koji u ponudi imaju prenoćište.

To znači da će vaučere za odmor, koje subvencioniše država, moći da iskoriste kako u hotelima i motelima po banjama i planinama, tako i u privatnim apartmanima, sobama i seoskim turističkim domaćinstvima.

Koji ugostitelji mogu da se prijave

Ministarstvo turizma i omladine pozvalo je ugostitelje da se preko sistema eTurista prijave za učešće u programu subvencionisanog odmora u Srbiji, a kako za Kurir Biznis objašnjava pomoćnik ministra Višnja Rakić, pravo da se prijave imaju svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja.

- Svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja i koji se nalaze u sistemu eTurista mogu da učestvuju u programu subvencionisanog odmora u Srbiji. To su sva legalna seoska turistička domaćinstva, kuće, apartmani, sobe, hoteli i moteli jer se ovde plaća za noćenje. Boravak mora trajati minimum pet noćenja, a ukoliko cena prelazi iznos od 10.000 dinara, onda razliku moraju da doplate - kaže Rakićeva.

ČINJENICE - vrednost vaučera za odmor u Srbiji je 10.000 dinara

- vaučer se može koristiti za najmanje pet noćenja van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište

- vaučer se može iskoristiti jednom tokom kalendarske godine

- ukoliko je vrednost smeštaja veća od 10.000 dinara, korisnik sam plaća razliku do punog iznosa

- ugostitelji se prijavljuju preko sistema eTurista

- zahtev za refundaciju sredstava ugostitelji podnose preko sistema eTurista

Pravo na vaučere od 10.000 dinara imaju samo penzioneri s primanjima do 80.000 dinara. Vaučer se može koristiti za najmanje pet noćenja, i to van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište.

BROJKE

30.000 vaučera za odmor u Srbiji biće podeljeno penzionerima

10.000 dinara je vrednost vaučera

5 noćenja minimum mora trajati boravak za koji se koristi vaučer

Zahtev za refundaciju

Prema rečima Višnje Rakić, ugostitelji koji se prijave za učešće u programu subencionisanog odmora u Srbiji jednom mesečno će resornom ministarstvu dostavljati iskorišćene vaučere.

- Sredstva za ovaj program su opredeljena i imamo ih na računu, kad ugostitelji dostave iskorišćene vaučere, njima će novac biti refundiran.

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja programa, a ceo postupak sprovodiće se elektronski, preko Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, poznatog kao eTurista.

KORIST ZA PRIVREDU Direktor HORES-a Georgi Genov napominje da ova mera države za subvencionisani odmor za penzionere u Srbiji treba da bude stimulativna i za privredu, ne samo za penzionere.

- Na primer, moja supruga ima penziju do 80.000 dinara, a ja platu 200.000 dinara i mi zajedno idemo na odmor, ona za manje para, a ja za mnogo više. Bilo bi dobro da ima 100.000 vaučera, onda bi i korist za privredu bila veća. Sokobanja je ranijih godina imala najveću korist od turističkih vaučera - ističe Genov.

Da je program subvencionisanog odmora za penzionere u Srbiji dobra i pozitivna mera, za Kurir Biznis ističe i Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES).