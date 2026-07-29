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Na tržištu se pojavio oglas za prodaju razrađenog ugostiteljskog biznisa u centru Beograda. Reč je o potpuno opremljenom lokalu na teritoriji opštine Stari grad, a cena za preuzimanje poslovanja iznosi 11.500 evra.

Kako je navedeno u oglasu, na prodaju nije sama nepokretnost, već kompletan ugostiteljski posao sa postojećim brendom, razrađenim konceptom i mogućnošću da novi vlasnik odmah nastavi sa radom.

Šta je uključeno u cenu od 11.500 evra

Kupac za navedeni iznos dobija potpuno uređen i opremljen ugostiteljski lokal, zajedno sa svim inventarom neophodnim za obavljanje delatnosti. U cenu su uključeni i prepoznatljiv brend, kao i već razvijen poslovni koncept.

Prema navodima prodavca, postoji i mogućnost prenosa 100 odsto vlasništva nad društvom sa ograničenom odgovornošću, dok će detalji tog dela transakcije biti definisani u dogovoru sa zainteresovanim kupcem.

Ponuda obuhvata:

kompletno opremljen i uređen ugostiteljski lokal,

inventar i opremu,

postojeći brend i poslovni koncept,

mogućnost prenosa vlasništva nad preduzećem,

mogućnost prenosa zakupa uz saglasnost vlasnika prostora,

nastavak poslovanja bez dodatnih ulaganja.

U oglasu je posebno naglašeno da se lokal nalazi u zakupljenom prostoru, pa je prenos ugovora o zakupu moguć isključivo uz saglasnost zakupodavca.

Pogodan za različite ugostiteljske koncepte

Kako se navodi, prostor je prilagođen za nastavak postojećeg poslovanja, ali može biti iskorišćen i za razvoj drugačijeg ugostiteljskog koncepta.

Lokal je pogodan za koktel ili vinski bar, koncept posvećen kraft pićima, kao i za organizovanje privatnih proslava, tematskih večeri i filmskih projekcija.

Jedna od glavnih prednosti za budućeg vlasnika jeste mogućnost da odmah započne rad, bez dodatnih ulaganja u uređenje prostora i nabavku opreme, što su najčešće najveći početni troškovi pri pokretanju ugostiteljskog objekta.

Vlasnik se okreće drugim projektima

Kao razlog prodaje navodi se odluka sadašnjeg vlasnika da se posveti drugim poslovnim projektima.

Cena kompletnog ugostiteljskog biznisa iznosi 11.500 evra, dok podaci o uslovima zakupa, mesečnim troškovima, prihodima i dosadašnjim poslovnim rezultatima nisu navedeni u oglasu. Zainteresovani kupci mogu da zakažu obilazak lokala i dodatne informacije dobiju direktno od prodavca.