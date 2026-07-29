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Startap kompanija Ominimo objavila je u ponedeljak da je dostigla procenjenu tržišnu vednost od 1,6 milijarde dolara (1,4 milijarde evra) i na taj način postala prva domaća kompanija jednorog, odnosno vrednija od milijardu dolara. To su postigli tako što su zatvorili investicionu rundu Serije B uz učešće investicionog ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), što znači da su zadobili poverenje ulagača i privukli novi kapital.

Serija B u startap ekosistemu označava fazu širenja, odnosno skaliranja, i u njoj su kompanije koje su već prerasle fazu testiranja, imaju razrađen poslovni model, prihode koji rastu i dokazanu potražnju na tržištu.

Novac iz Serije B se primarno koristi za masovno širenje - novo zapošljavanje, izlazak na nova međunarodna tržišta, agresivan marketing i potencijalno akviziciju manjih konkurentskih firmi.

Poverenje fondova

Valuacija od 1,4 milijarde evra ne znači da je procenjena ukupna vrednost kompanije u trenutku ulaganja tolika niti da je kompanija na svoj bankovni račun dobila taj novac, kao ni da ima toliki prihod. Ipak, pokazuje ogromno poverenje profesionalnih fondova koji su procenili da je rizik ulaganja u ovu firmu sada znatno manji i da firma ima potencijal da u budućnosti vredi mnogo više.

Direktor SEE UP akceleratora Dušan Obradović ocenjuje da je reč o impresivnom uspehu kompanije koja je u jednom dosadnom biznisu kakav je osiguranje uspela da napravi razliku i da za godinu dana poraste sedam puta.

"Kada u jednom biznisu kakav je osiguranje napravite da sve bude digitalno, da ceo proces koji je inače prepun papira, visoko regulisan, visoko rizičan i u kojem postoje ozbiljne institucije koje vas proveravaju imate li u slučaju visokog rizika i velike štete dovoljno kapitala da to pokrijete, za to treba hrabrosti“, smatra Obradović.

Profitabilan startap od prvog dana

On podseća da je reč o startapu koji je profitabilan od prvog dana poslovanja, a na ruku im je svakako išlo i to što su se izmestili iz nerazvijenih ekosistema kao što je naš u visoko regulisani sistem kao što je to na primer u Mađarskoj i Poljskoj, i gde ima dovoljno imućnih korisnika da ovakve usluge plate.

Obradović je kazao da je ovakav uspeh za vrlo kratko vreme postignut i zahvaljujući novom i atraktivnom biznis modelu po kojem posluju "neo insurance“ kompanije, a to su brzina, lakoća i praktičnost kada je reč o dokumentaciji i obećani veliki iznosi u slučaju šteta.

Sagovornik iz sektora osiguranja sa kojim smo razgovarali kazao je da je Ominimo zapravo digitalna osiguravajuća kuća koja za preciznije obračunavanje cene osiguranja koristi veštačku inteligenciju i data science modele, dominantno u oblasti auto-osiguranja.

"Sve je kod njih online, korisničko iskustvo je veoma pozitivno i kod kupovine osiguranja i kod prijave šteta. Na tržištima na kojima nastupaju rade u partnerstvu sa osiguravajućim kućama“, kazao nam je stručnjak koji je želeo da ostane anoniman.

Rizičan poslovni model

Poznavaoci biznisa, međutim, ukazuju da je u ovoj fazi razvoja poslovni model ove kompanije i dalje prilično rizičan i procene vrednosti zasnivaju se na potencijalnim, a ne realnim pokazateljima. Pritom, valuacije startapova koje često znaju da budu nerealne u slučaju sektora osiguranja dobijaju dodatne multiplikatore.

To proizilazi iz činjenice da kompanija izdaje polise koje ne pokriva iz realnog poslovanja već iz investicija i dokapitalizacija, i sve funkcioniše dok ima dotoka novca ili dok se ne dogode masivni odštetni zahtevi.

Sagovornici sa kojima smo razgovarali ovim ne umanjuju uspeh Ominima, ali ukazuju da taj model ima svoje slabosti i da je pred ovom kompanijom put da dokaže svoj biznis model u realnim uslovima, odnosno da postane sposobna da za isplate premija osiguranja garantuje sopstvenim prihodima.

Dušan Obradović ocenjuje da je uspeh Ominima, čija su dva osnivača iz Srbije i deo poslovanja je registrovan u zemlji, izuzetno važan za nas i za domaći ekosistem.

"Ovo je jedna supstanca iz koje može da se stiče novo znanje i dugoročno – ako bude volje, želje i pameti – možemo od njih mnogo da naučimo, da koristimo njihove kontakte i ljudske resurse kako bi ovde nastajale još bolje i uspešnije firme“, smatra on.

Ekonomski gledano, za Vladu Srbije, državu i poreski sistem korist su plate koje ta firma isplaćuje i na to plaća porez, ali Srbija u tom smislu neće mnogo profitirati od rasta vrednosti ove firme, kaže Obradović, dodajući da smatra da je nematerijalna vrednost ipak mnogo značajnija od ovakvog razvoja događaja.

"Ovo nam se prvi put dešava i hajde da razmišljamo pozitivno da će ti ljudi moći da nam pomognu i da nam ukažu na greške koje treba izbeći, ali i na neke pozitivne stvari. Ovo nije nešto što pokazuje da je ekosistem u Srbiji dominantan, uspešan i vanserijski, ali jeste dobar znak i resurs za nešto što možemo da napravimo u narednim godinama“, smatra on.

Biznis na četiri tržišta

Ominimo su osnovali Dušan Komar i Laslo Horvat iz Srbije, zajedno sa Denisom Vajnbenderom iz Nemačke. Poslovanje su pokrenuli 2024. godine, a za kratko vreme proširili su ga na četiri evropska tržišta. U narednih godinu dana planiraju ulazak na još šest tržišta EU, kao i Sjedinjenih Američkih Država.

Reč je o stručnjacima koji veoma dobro poznaju industriju osiguranja i više od deset godina proveli su kao konsultanti u jednoj od najprestižnijih svetskih konsultantskih firmi - McKinsey & Company.

Tokom tog perioda radili su sa desetinama vodećih osiguravajućih kuća širom Evrope, što im je omogućilo da iz prve ruke sagledaju glavne izazove u industriji i uoče probleme koje tradicionalne kompanije godinama ne uspevaju da reše.

Jedan od osnivača, Dušan Komar, ranije je kazao da je nakon završenih studija proveo više od decenije radeći u inostranstvu jer u Srbiji nije pronašao adekvatne prilike za razvoj karijere.

Pre nešto više od godinu dana Ominimo je potpisao strateško partnerstvo sa osiguravajućom kompanijom Zurich Insurance Group u oblasti tehnološke saradnje u domenu osiguranja automobila. Dodatni ugovor o investiciji predviđao je da Zurich Insurance Group postane manjinski akcionar.

Kompanija je saopštila da je stopa njene bruto upisane premije na godišnjem nivou naglo porasla, sa približno 26,3 miliona evra u 2024. godini na 157,8 miliona evra u 2025. i da trenutno iznosi oko 306,8 miliona evra.

Trenutno zapošljava nešto više od 100 ljudi, od čega su dve trećine data scientisti i softverski inženjeri. Najveći deo tima čine stručnjaci iz Srbije koji rade u Ominimo razvojnim centrima u Novom Sadu i Beogradu.

Tim najboljih mladih stručnjaka

Reč je o mladim ljudima prosečne starosti od svega 25 godina. Oni su najbolji matematičari i programeri svoje generacije, sa gotovo savršenim prosekom ocena, među kojima su i osvajači medalja na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima znanja, uključujući Međunarodnu matematičku olimpijadu, naveo je jedan od osnivača Dušan Komar.

Podaci iz baze bonitetne kompanije CompanyWall pokazuju da je u Srbiji u junu 2024. registrovan Ominimo Insurance u Novom Sadu kao ogranak vlasnika Ominimo Insurance Korlátolt Felelősségű Társaság. Pretežna delatnost društva je računarsko programiranje, a kompanija se svrstava u kategoriju malo preduzeće.

U 2025. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 59.000 dinara. Kompanija zapošljava ukupno 27 ljudi, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 332.725 mesečno.

S obzirom na povećanje broja zaposlenih sa četiri u 2024. godini na 27, ukupni rashodi su porasli sa oko 22 na skoro 170 miliona dinara.

Podaci o poslovanju srpskog ogranka ove kompanije koji pokazuje velike rashode i niske prihode odgovaraju njenom karakteru, s obzirom na to da je reč o razvojnom delu firme čiji posao nije direktno generisanje prihoda, odnosno veoma mladoj kompaniji u ranoj fazi poslovanja.