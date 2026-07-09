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Jedna mera je delimično sprovedena, dok je jedna ostala nerealizovana, saopšteno je na prvom sastanku radne grupe za izradu nove strategije, održanom u Ministarstvu nauke, inovacija i tehnološkog razvoja.

Analiza efekata Strategije koja se odnosila na period 2021-2025, potvrđuje da je domaći startap ekosistem u prethodnih pet godina značajno ojačan. Uspostavljen je Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, sa 352 registrovana startapa, razvijena je mreža od pet naučno-tehnoloških parkova, a kroz različite programe podrške poput Pametnog početka, StarTech-a, Katapulta i kroz fondove rizičnog kapitala uloženo je više desetina miliona evra. Zahvaljujući tim programima, više od 120 startapa godišnje ostvari finansijsku podršku.

Dostupnija sistemska podrška

- U izradi novog strateškog dokumenta, uz stručnu podršku NALED-a, sagledaćemo sve promene koje su se dogodile u okruženju i dodatno unaprediti mere podrške. Startapi ostaju jedan od ključnih prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva nauke, inovacija i tehnološkog razvoja, a naš primarni cilj jeste da sistemska podrška postane još dostupnija i efikasnija za sve učesnike inovacionog ekosistema - izjavila je Ana Marinković, pomoćnica ministra u Ministarstvu nauke, inovacija i tehnološkog razvoja.

Foto: Naled

Najveći broj mera iz prethodne Strategije bio je usmeren na unapređenje uslova za poslovanje. Uz uspostavljanje Registra, veliki podsticaj ekosistemu bilo je i uvođenje poreskih olakšica za zaposlene angažovane na poslovima istraživanja i razvoja, koju je koristilo 170 poslodavaca za 12.500 radnika. Dodatno, više od 50 državnih službenika je obučeno za podršku startapima kroz Innoleader program, a putem programa GovTech u dva ciklusa je realizovano još 29 projekata za potrebe javne uprave.

Master programi

Na planu jačanja kapaciteta, razvijeno je 45 master programa sa visokotehnološkom komponentom, kao i 125 studijskih koji obrađuju preduzetničke teme. Ove programe je pohađalo oko 1.100 studenata, a više od 300 nastavnika je prošlo odgovarajuće obuke. Organizovano je više od 150 mentorskih sesija i 60 događaja, a razvijeni su i novi akceleratorski programi, među kojima su Katapult i Launcher. Domaći startapi predstavljani su i na međunarodnim konferencijama i sajmovima, a Srbija je uključena u relevantne globalne baze podataka o startap ekosistemima, poput Startap Genome i Dealroom-a.

- NALED će, u okviru projekta StarTech, koji sprovodimo uz podršku kompanije Philip Morris, podržati izradu nove Strategije. Želimo da kroz stručnu analizu, organizacionu podršku i otvoren dijalog sa startap zajednicom i institucijama zajedno definišemo prioritete za narednu fazu razvoja ekosistema. Naš fokus biće na kreiranju konkretnih mera koje odgovaraju realnim potrebama tržišta i doprinose stvaranju još povoljnijeg okruženja za razvoj startapa u Srbiji – izjavila je Irena Đorđević Šušić, šefica Jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u.

Tokom leta radna grupa će aktivno raditi na definisanju aktivnosti sa ciljem da Srbija napravi ključni iskorak na Evropskom indeksu inovativnosti (European Innovation Scoreboard) i pređe iz kategorije „inovatora u nastajanju“ (emerging innovator) u grupu umerenih inovatora (moderate innovator). Ovaj prelazak postavljen je i kao jedan od ključnih pokazatelja uspeha u okviru Reformske agende Srbije, a finalni tekst nove Strategije očekuje se na jesen.