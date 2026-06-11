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Na finalu šeste Akademije preduzetništva, među najboljim preduzetničkim timovima iz Srbije, pobedu je odnela Anđelka Arsić, mlada farmaceutkinja čija je ideja, nastala iz ličnog iskustva, dovela do prvog mesta i nagrade u okviru programa koji već šestu godinu za redom organizuje Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK), uz finansijsku podršku NCR Voyix fondacije, sa ciljem da mladima pomogne da svoje poslovne zamisli razviju u održive biznise.

- Vunko je nastao sasvim slučajno, iz lične potrebe da rešimo problem koji smo imali sa sinom i njegovim ojedom. Pošto rešenje nije postojalo kod nas, odlučili smo da napravimo proizvod i donesemo koncept nege pelenske regije vunom na srpsko tržište. U svet vune ušli smo 2023. godine i od tada radimo na tome da roditeljima predstavimo drugačiji pristup nezi najmlađih - kaže Anđelka Arsić.

Ono što je počelo kao potraga za pomoći jednom detetu danas je preraslo u misiju da se prirodni materijali vrate u svakodnevnu upotrebu.

- Želimo da Vunko postane prepoznatljiv upravo po konceptu vune protiv ojeda, ne samo u Srbiji već i u regionu. Takav proizvod još ne postoji u zemljama u našem okruženju. Nastavićemo da razvijamo proizvode od 100 odsto vune jer verujemo da je to prirodno bogatstvo koje se kod nas, nažalost, često zanemaruje i baca - ističe ona.

Akademija preduzetništva je jedan od najprepoznatljivijih programa podrške mladim preduzetnicima u Srbiji. Tokom nekoliko meseci učesnici prolaze edukacije, mentorstva i praktičan rad sa stručnjacima iz oblasti biznisa, prodaje, marketinga i finansija, kako bi svoje ideje razvili u tržišno održive projekte.

- Na Akademiju sam se prijavila kada mi se činilo da više ne znam kako da nastavim dalje. Dve godine rada pokazale su mi da ova ideja ima vrednost, ali i da je potrebno mnogo više znanja i rada da bi stigla do većeg broja roditelja. Akademija mi je pomogla da se vratim na početak, sagledam šta je trebalo drugačije uraditi i nastavim dalje mnogo sigurnije. Uz podršku mentora stekla sam nova znanja iz prodaje, marketinga, finansija i razvoja biznisa, ali i upoznala ljude koji prolaze kroz slične izazove - kaže pobednica.

Iz Asocijacije za afirmaciju kulture ističu da je upravo priča Anđelke Arsić primer onoga zbog čega Akademija preduzetništva postoji.

- Ovaj projekat deo je naše šire misije da podržimo mlade u njihovim preduzetničkim poduhvatima. U današnjem poslovnom ambijentu, samozapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju ključne modele za dugoročno obezbeđivanje kvaliteta života. Mladi preduzetnici donose inovacije, stvaraju nova radna mesta i podstiču ekonomski razvoj. Kada vidimo ideju kao što je Vunko, nastalu iz stvarnog životnog problema i pretvorenu u održiv poslovni model, znamo da Akademija ostvaruje svoj cilj - izjavio je Andrej Balanč, izvršni direktor i osnivač ASK-a.

On dodaje da je tokom šest generacija Akademija okupila desetine mladih ljudi iz cele Srbije i pomogla im da naprave prve ozbiljne korake u svetu preduzetništva.

Pored glavne nagrade, na finalu je dodeljeno i priznanje "Best Pitcher", namenjeno učesniku koji je najuverljivije predstavio svoju poslovnu ideju. Nagrada je pripala Anđeliji Milutinović, osnivačici platforme "Pokloni doživljaj".