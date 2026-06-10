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Srpska rakija iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih domaćih proizvoda, a sve veći broj vrhunskih destilerija pokazuje da ovo tradicionalno piće ima ozbiljan potencijal i na međunarodnom tržištu. Kroz unapređenje kvaliteta, strože standarde ocenjivanja i sve snažniju promociju u svetu, rakija se pozicionira kao jedan od najvažnijih ambasadora Srbije.

U prostorijama Privredne komore Srbije (PKS) svečano su uručene prestižne nagrade "Beogradski pobednik 2026" najistaknutijim proizvođačima rakije koji su svoje destilate predstavili na ovogodišnjem Beogradskom rakija festu. Ovaj događaj, koji tradicionalno okuplja vodeće proizvođače domaće destilerske scene, još jednom je potvrdio da srpska voćna rakija ne samo da dominira domaćim tržištem, već se krupnim koracima kreće ka globalnoj prepoznatljivosti.

Foto: Privredna Komora Srbije

Trendovi i izvozni potencijal srpske rakije

Savetnik predsednika PKS Veljko Jovanović, osvrnuo se na nedavno završeni Beogradski rakija fest 2026, istakavši da je, uprkos određenim tehničkim izazovima i promeni prostora, festival zabeležio izuzetan uspeh sa solidnom posećenošću i učešćem čak 60 destilerija.

- Sve je više ljudi koji su zainteresovani za promociju rakije kao kategorije. Ono što nam je najvažnije, ne samo kod nas, nego i na drugim tržištima, i što je cilj ekipe Najjačih ukusa Srbije i Privredne komore Srbije, jeste da se što više posvetimo razmeni iskustava sa lokalnim zemljama i svetom. Cilj nam je da rakiju kao kategoriju nametnemo tržištima na kojima ona do sada nije bila prisutna - naglasio je Jovanović.

On je dodao da fokus ovakvih ocenjivanja nije puko takmičenje za medalje, već održavanje kontinuiranog kvaliteta, principa i visokih standarda. Plasman na ovom takmičenju predstavlja svojevrsnu "VIP listu" vrhunskih srpskih destilerija, pružajući proizvođačima realan uvid u kvalitet njihovog rada iz godine u godinu.

1/12 Vidi galeriju Privredna komora Srbija: Dodela nagrada za najbolje rakije "Beogradski pobednik 2026" Foto: Privredna Komora Srbije

Uzorci direktno sa tržišta

Ovogodišnje senzorno ocenjivanje donelo je radikalnu promenu koja garantuje apsolutnu objektivnost. Kako je objasnio prof. dr Predrag Vukosavljević, član petočlane stručne komisije, proizvođači nisu mogli sami da šalju specijalno pripremljene uzorke, već su destilati kupovani direktno sa tržišta.

Žiri je imao težak zadatak da oceni 55 uzoraka od 21 proizvođača iz Srbije. Statistika ocenjivanja jasno pokazuje dominaciju nacionalnog pića:

Rakija od šljive: 24 uzorka - osvojeno 15 zlatnih medalja.

Rakija od dunje: 10 uzoraka - osvojeno 5 zlatnih medalja.

Rakija od kajsije: 7 uzoraka - osvojene 2 zlatne medalje.

Rakija od kruške viljamovke: 3 uzorka - osvojena 1 zlatna medalja.

Rakija od jabuke i ostala jaka alkoholna pića (travarice, likeri): Bez zlatnih odličja ove godine, uz osvojene srebrne medalje, što ukazuje na stroge kriterijume ocenjivanja.

Profesor Vukosavljević je potvrdio da, s obzirom na to da su uzorci uzimani sa tržišta, činjenica da je dodeljeno 15 zlatnih medalja za šljivovicu predstavlja izuzetan rezultat.

- Mi smo zemlja šljive i zemlja rakije. Nekada su primat imali vino i pivo, ali danas su rakije definitivno na prvom mestu - istakao je profesor Vukosavljević.

Foto: Privredna Komora Srbije

Prelazak na sistem od 100 bodova

Jedna od najvažnijih vesti sa ove dodele jeste primena novog Nacrta Pravilnika za degustaciju i senzorno ocenjivanje voćnih rakija i drugih jakih pića. Ovaj dokument, kreiran na Poljoprivrednom fakultetu u saradnji sa profesorom senzorne analize Nikolom Tomićem, predstavlja revoluciju u domaćoj praksi.

Profesor Vukosavljević je pojasnio da stari metod iz 1951. godine, koji se bazirao na skali do 20 bodova i nelogičnim parametrima (poput ocenjivanja boje kod bezbojnih destilata), odlazi u istoriju. Novi pravilnik uvodi svetski priznat sistem do 100 bodova, sa 10 precizno definisanih senzorskih atributa (svaki nosi po 10 bodova).

Prilikom izrade ovog pravilnika korišćene su najviše svetske smernice, uključujući OIV standard za francuski konjak (izdanje 2021) i kriterijume Spirit Selection iz Brisela. Uz podršku Privredne komore Srbije, očekuje se da ovaj pravilnik uskoro postane zvanični standard u celoj zemlji.

Ko su "Beogradski pobednici"

1/8 Vidi galeriju Ovo su najbolje rakije u Srbiji: Šljivovica apsolutno dominira tržištem, evo kako ćete vrhunske flaše uskoro moći da prepoznate u svakoj prodavnici Foto: Privredna Komora Srbije

Kako bi se potrošačima dodatno olakšalo prepoznavanje vrhunskog kvaliteta, najavljeno je da će uskoro, u organizaciji udruženja "Najjači ukusi Srbije" i PKS, biti omogućeno izdavanje posebnih hologramskih oznaka (zlato, srebro, bronza). Ove markice će krasiti flaše nagrađenih serija na tržištu.

Prestižno priznanje "Beogradski pobednik 2026" ponele su sledeće destilerije: Destilerija Emperus, Podrum Dremina, Artisani Distillery Since 1957, Mali Podrum Vukojičić, Gorda, Urban Distilerry, Poema, Stara sokolova, Simex Original, Melem rakija, Tok, Miko, Tzuga, Destilerija Stanojević, Frajle Boem, Destilerija Lazar, Gružanska nit, Destrilerija Salaš naš, Vinarija Simić, Crnogorski dukat i Destilerija Adut.

Posebno priznanje odato je i hobi proizvođačima, Ljiljani Vukosav i Dejanu Pavloviću, koji su pokazali da kvalitet ne poznaje industrijske granice.

Destilerija Emperus posebno se istakla sa čak 7 zlatnih i jednom srebrnom medaljom. Zlatom su se okitile Šljivovica Barik 12, Kajsija Barik, Šumadijska šljivovica, Zlatna Žolta, Zlatni Voždov grumen dunja Barik, Zlatni Voždov grumen rakija od grožđa, dok je rakija od jabuke osvojila srebro.