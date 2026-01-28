Slušaj vest

Privredna komora Srbije (PKS) pokrenula je prvu Balkansku akademiju pregovaranja (Balkan Negotiation Academy - BNA), specijalizovani i praktično orijentisani program namenjen poslovnim liderima i donosiocima odluka iz javnog i privatnog sektora, koji će stečena znanja primenjivati u svom radu s ciljem jačanja pregovaračkih kapaciteta institucija i kompanija, kao i unapređenja saradnje i poverenja u regionu i Evropi.

Program je zasnovan na inovativnoj metodologiji Highly Reliable Negotiation Framework (HRNF), koji učesnicima omogućava da unaprede sposobnost vođenja kompleksnih i međunarodnih pregovora, razviju pouzdane pregovaračke procese i donošenje odluka pod pritiskom, steknu konkretne alate primenljive odmah u praksi, kao i da postanu deo regionalne i evropske mreže profesionalaca, odnosno Evropskog udruženja za pregovore (ENEA).

Foto: Boban Ristić

- Program je namenjen direktorima, menadžerima, preduzetnicima, predstavnicima javnog sektora i profesionalcima uključenim u poslovne, javno-privatne i prekogranične inicijative - navodi Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS. Dodaje da se program sastoji od šest modula raspoređenih u 21 školski čas na engleskom jeziku.

Tokom proteklih godina, region Zapadnog Balkana, a posebno Srbija, ostvario je značajan napredak u političkim i ekonomskim reformama i jačanju odnosa sa Evropskom unijom, objašnjava Kovačević. Dalji uspeh ovog procesa, kaže, u velikoj meri zavisi od razvoja prekogranične saradnje i jačanja ekonomskih veza između kompanija, javnih institucija i drugih aktera.

- Upravo zato je ovaj program osmišljen kao konkretan doprinos jačanju pregovaračkih kapaciteta, saradnje i poverenja u regionu i širem evropskom kontekstu - ukazuje ona.

Foto: Boban Ristić

Program realizuje tim istaknutih međunarodnih stručnjaka sa bogatim relevantnim iskustvom i priznatim profesionalnim referencama. Tim predvodi Frančesko Marki, direktor za pregovaračku ekspertizu u konsultantskoj kući ALTERNEGO iz Pariza, specijalizovanoj za kompleksne pregovore i rešavanje konflikata.

Frančesko Marki je vodio program „Negotiators of Europe“ na ESSEC-ovom institutu IRENE i kao lider evropskog konzorcijuma obučavao timove Evropske komisije, uključujući Brexit Task Force i više generalnih direktorata. Sertifikovani je medijator (CEDR, London) i predavač međunarodnih pregovora na Sciences Po, INSP-u, Koledžu Evrope i Sorboni. Osnivač je i predsednik Evropskog udruženja za pregovore (ENEA).