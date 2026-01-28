Slušaj vest

Grad Užice podneo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje pešačkog mosta preko reke Đetinje, koji će povezati državni put IB reda broj 23 sa lokalitetom Stari grad.

Planirana lokacija mosta nalazi se na potezu između magistralnog puta i Starog grada, oko jedan kilometar uzvodno od Užica u pravcu Zlatibora. Reka Đetinja je na tom mestu usecanjem u krečnjačke stene formirala kanjon dubok preko 100 metara, što prostoru daje poseban ambijentalni i turistički značaj.

Projektant je firma DB Inženjering iz Beograda.

Cilj projekta je, kako se navodi, unapređenje turističke ponude i poboljšanje dostupnosti Starog grada, koji postaje sve značajnija turistička destinacija. Trenutni pristup lokalitetu iz gradskog jezgra otežan je uskim gradskim ulicama, zbog čega je kolskom saobraćaju ograničen prolaz.

Izgradnjom mosta omogućiće se lakši pešački pristup, dok će most, zahvaljujući svom položaju i izgledu, predstavljati novu turističku atrakciju i vidikovac sa pogledom na kanjon Đetinje, Stari grad i grad Užice.

Foto: RINA

Projektom je predviđeno da most bude jednostavne i elegantne konstrukcije, uklopljene u prirodno i istorijsko okruženje, bez narušavanja vizuelnog identiteta tvrđave i okoline.

Prema projektnoj dokumentaciji, most će imati minimalnu širinu od 3 metra, raspon od 100 do 120 metara, armirano-betonsku kolovoznu konstrukciju i obostrane pešačke ograde visine najmanje 120 centimetara.

Fundiranje će se izvoditi u stabilnim geotehničkim formacijama, na osnovu podataka iz geotehničkog elaborata, koji je izradio Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Osim mosta, planirana je izgradnja pristupnih pešačkih staza, stepeništa, potpornih zidova, kao i plato ispred ulaza u Stari grad, uz postavljanje rasvete i sistema uzemljenja.

Radovi će se odvijati u više faza.

Most je projektovan za životni vek od 100 do 120 godina, u skladu sa Evrokod standardima, uz minimalne troškove održavanja.