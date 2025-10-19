Slušaj vest

Nakon godina provedenih u državnoj službi, Užičanin Nemanja Tarić odlučio je da napravi potpuni zaokret u životu. Umesto sigurnog posla i redovne plate, izabrao je izazov i postao mladi preduzetnik. Bez prethodnog iskustva u frizerskoj industriji, ali sa velikom željom da izrazi svoju kreativnost i umetnički duh, 2020. godine otvorio je berberski salon, koji je danas jedno od prepoznatljivih mesta u Užicu.

- Dugo sam radio u državnoj službi, ali sam u jednom trenutku poželeo nešto novo. Hteo sam da pred sebe postavim nove izazove, da radim nešto u čemu mogu da pokažem kreativnost, ali i da budem svoj gazda. Ideja da otvorim berberski salon pojavila se sasvim slučajno, posle korone, i odlučili smo da rizikujemo i započeo sam čitavu ovi priču - kaže za RINU Nemanja.

Dodaje da to ipak nije bila laka odluka, jer je ulazio u potpuno nepoznat svet. Morao je da nauči zanat, da prođe brojne edukacije i usavršavanja, i da u isto vreme osmisli autentičan prostor koji će se razlikovati od svega što je Užice do tada imalo.

- Ovo je posao gde se znanje ne stiče preko noći. Potrebni su rad, praksa, edukacije, seminari. Hteo sam da naš salon ima dušu, da odiše toplinom starih berbernica, ali da u njemu muškarci dobiju modernu uslugu kakvu zaslužuju - objašnjava on.

1/7 Vidi galeriju Nemanja je napustio državni kako bi pokrenuo sopstveni posao u Užicu Foto: RINA

Jedan od prvih salona posvećen muškarcima

Njegov berberski salon jedan je od prvih u Užicu koji se u potpunosti posvetio muškarcima.

- Shvatili smo da muškarci nemaju mesto gde mogu da dobiju sve usluge na jednom mestu. Za frizuru moraš ovamo, za bradu tamo, a za obrve negde treće. Hteli smo da sve to spojimo i da muškarcima pružimo osećaj da su i oni važni u svetu lepote i stila - kaže Tarić.

Zahvaljujući pažljivoj estetici prostora, kvalitetnoj usluzi i prijatnoj atmosferi, salon je ubrzo stekao stalne mušterije, a mnogi ga danas smatraju primerom kako mala privatna inicijativa može postati ozbiljan brend.

- Na početku je bilo mnogo izazova. Od papirologije i dozvola, do samog opremanja salona. Sve smo radili sami, korak po korak. Ulazili smo u nešto potpuno novo, bez garancije da će uspeti - priseća se Nemanja.

Najveći izazov danas, kako kaže ovaj poznati užički berberin, jeste nedostatak kvalifikovane radne snage.

- Počeli smo da radimo zajedno kolega i ja, ali kako je posao rastao, morali smo da zaposlimo još ljudi. Nažalost, teško je pronaći radnike koji žele da uče i ostanu. Danas se i u ovom poslu oseća manjak kadrova, pa ponekad moramo da angažujemo i ljude iz inostranstva. Sve to komplikuje poslovanje, ali se trudimo da izguramo i da naša usluga i kvalitet ne trpe - iskren je on.

Foto: RINA

"Muškarci idu redovno kod brice!"

Iako mnogi smatraju da se manji privatni poslovi danas mogu uspešno razviti mahom u Beogradu, Tarić kaže da Užice i dalje ima svoje tržište i da se u ovom gradu može lepo živeti od zanata.

- Ljudi su počeli da više vode računa o sebi, o svom izgledu. I to više nije samo stvar luksuza, već kulture i stava. Danas muškarac koji drži do sebe dolazi redovno kod brice, i to nije više tabu kao pre. Ima posla za sve koji žele da rade - poručuje Nemanja.

Za mlade koji se dvoume između sigurnosti državne službe i izazova privatnog biznisa, Nemanja ima jasan savet:

- Državna služba nudi stabilnost, ali i granice. Ako želiš više, ako želiš više novca moraš da rizikuješ. Preduzetništvo je borba, ali i sloboda. Bitno je da radiš ono što voliš, stvaraš nešto svoje i znaš da svaki uspeh dolazi kao rezultat tvog truda. Nije lako, ali vredi - zaključuje on.

Priča ovog Užičanina je dokaz da se hrabrost i posvećenost uvek isplate, a da i u manjim gradovima poput Užica postoje ljudi koji pomeraju granice i pokazuju da zanat još uvek zlata vredi.