Slušaj vest

U Rafineriji nafte Pančevo obustava rada proizvodnih postrojenja, koja je počela u utorak, mogla bi da traje nekoliko dana.

Pedeset sedmi dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Nakon potpune obustave, ukoliko bi stigla licenca američkog OFAK-a za nastavak rada NIS-a, bilo bi potrebno najmanje dve nedelje da se ponovo započne pokretanje proizvodnje.

Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija Ministarstva finansija SAD koje su uvedene 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije iz koje je mogla brže i lakše da obnovi proizvodnju.

Prva faza priprema za obustavu rada Rafinerije bio je uvođenje u fazu tople cirkulacije tokom koje su rafinerijska postrojenja bila spremna za početak proizvodnje čim bi stigla sirova nafta.

NIS je saopštio da je u Rafineriji nafte Pančevo započeta obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

Kako je navedeno, obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu.

NIS je naveo da nastavlja snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima bez zastoja, zahvaljujući ranije obezbeđenim zalihama.

Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio juče da još nismo dobili odgovor SAD za NIS i da je Srbija dala dozvolu za gašenje Rafinerije.

"Mi smo, poštovani građani Srbije, očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD, da ne ulazimo u to da li oni donose posebne odluke, pa ih spajaju ili donose zajedno, mi nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD", rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.

Rafinerija iz tople ide u hladnu cirkulaciju

Od toga koliko će biti u fazi “mirovanja” zavisiće i problemi ali i troškovi za njeno eventualno pokretanje. Stručnjaci kažu da je ovo loša vest i da prestanak rada Rafinerije, se zemlja uvodi u neizvesnost. Na to upućuje i Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku .

- Da razjasnimo nešto što se često pogrešno tumači, nijedna moderna rafinerija, pa ni naša, ne može da radi na 10 odsto kapaciteta. Svaka ima svoj tehnički minimum rada, koji je uobičajeno između 40 i 60 odsto kapaciteta. Ispod toga procesi postaju nestabilni, temperatura i pritisci izlaze iz optimalnih režima, katalizatori se oštećuju, sumporni gasovi se ne kontrolišu, a različite vrste nafte dodatno komplikuju situaciju. U takvim uslovima rafinerija postaje potencijalni ekološki rizik, jer dolazi do stvaranja naslaga, koksa i polimera. Zbog toga rafineriju nije moguće “ugasiti na dugme“. Sam proces gašenja traje između 48 i 72 sata i obuhvata inertizaciju svih sistema, odnosno punjenje kolona, reaktora, peći i rezervoara azotom kako bi se sprečila eksplozivna atmosfera. U tom periodu mora da se spreči i rizik trajnog oštećenja opreme - objasnio je Zdravković.

Dve vrste konzerviranja

I Željko Marković ima sličan stav.

- Ono što znam je da postoje dve vrste konzerviranja rafinerije – jedna je da se sada zapunjava azotom da ne bi došlo do korozije u cevima i takav režim bi mogao da bude do tri meseca, gde onda rafineriju možete u roku od mesec dana opet napraviti operativnom. A ako je gasite u potpunosti, onda vam treba četiri i više meseci da je ponovo stavite u funkciju. To se dešava ukoliko stoji duže od tri meseca. Zaustavljanje Rafinerije može da dovede i do drugih problema, poput blokiranja računa cele kompanije. U takvoj situaciji , NIS nije operativan i sledi stečaj - rekao je Marković za “Blic Biznis”.