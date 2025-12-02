Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje rekao je da nema dobrih vesti u vezi sa NIS-om.

Očekivali smo da ćemo dobiti licencu za nastavak rada rafinerije od vlade SAD, ali nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD, rekao je Vučić. Rafinerija Naftine industrije Srbije još nije ugašena i nastavila je rad u fazi tople cirkulacije.

Šta očekuje gradjane i privredu i da li je država spremna za sve scenarije, za Kurir televiziju govorila je Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike.

- Situacija uvek može da se preokrene u našu korist. Predsednik je rekao da su juče vođeni razgovori sa američkom stranom, a američko ministarstvo finansija i dalje nije dalo operativnu licencu Srbiji. Sankcije trpi Naftna industrija Sbrije, ne država Srbija, zbog većinskog učešća ruskog kapitala. Taj ruski kapital treba da se skloni kako bi nastavila da funkcioniše i kako bi mi imali naftnu bezbednost. Rezerve derivata imamo do sredine februara - rekla je Mihajlović i dodala da se situacija mora rešiti u narednih 50 dana.

"Problem su sekundarne sankcije"

Mihajlović dodaje da nema mesta za brigu po pitanju naftnih derivata, ali postoji opasnost od sekundarnh sankcija.

- Problem su sekundarne sankcije. Postoje određeni problemi u platnom prometu, a to sužava mogućnost da kupite gorivo na bio kojoj pumpi. NIS i Lukoil su pod sankcijama. Ostale pumpe će normalno funkcionisati. Ljudi zaposleni u NIS-u, 12 hiljada ljudi, će svakako dobiti svoju platu.Država će rizikovati svoje stvari da bi zaposleni imali sve - kaže Mihajlović.

Ona dodaje da energetska kriza već neko vreme postoji zbog bitaka koje vode SAD i Rusija, pa dodaje da se mora učiniti sve da građani imaju sve što im je potrebno.

- Država je od prvog trenutka na sebe preuzela dodatne troškove, nabavlja dodatne naftne derivate pored onoga što imamo u strateškim rezervama. Najvažnije za privredu i građane je to da imamo svih derivata, neće biti ništa ugroženo. Pre početka sankcija smo već imali za tri meseca rezerve derivata. Cena se neće povećati, to je najvažnije.

"Imamo derivata do februara"

Mihajlović navodi i da Srbija ima dovoljno derivata do sredine februara, kao i da se situacija mora rešiti u narednih 50 dana.

- Svi smo očekivali da će Rusi razumeti situaciju, a sigurna sam da je razumeju, i da će u ovoj godini pokušati da razgovara sa Srbijom i da se promeni vlasništvo. To se dešava u čitavoj Evropi, to se nije desilo odjednom, znalo se da će se desiti. Ruska strana je ostala hladna, a Vučić je naveo da nisu bili raspoloženi da prodaju Srbiji svoj udeo - kaže Mihajlović.

Ona podseća da je Srbija godinama bila orpedeljena za rusku stranu po pitanju gasa i nafte, ali da Srbija može da nabavi gas i sa druge strane, a bilo bi najpametnije da ovog puta ugovori budu na par meseci ili godinu dana, za razliku od dugoročnih ugovora sa Rusijom po pitanju energenata.

- Srbija je odlagala sankcije mesecima. Amerika je odlagala razgovorima od januara do oktobra. Amerika očekuje ekspresnu promenu vlasništva. Ona pritiska Srbiju da nacionalizuje NIS, a predsednik je rekao da ne želimo ništa da nacionalizujemo, to je politička odluka. Kada dođemo do toga da smo ugroženi, mi moramo da povlačimo svoje poteze. Ameriku ne zanima da li mi imamo, nemamo, ili koliko moramo da platimo. Našli smo se između dve najveće sile kada bi one i da razgovaraju, i da ne razgovaraju, i da zaustave, i ne zaustave rat - kaže Mihajlović.

"Ako se ne promeni vlasništvo do 15. januara, Srbija će morati da reaguje"

Mihajlović uverava da će svega biti dovoljno, samo je pitanje koliko će nas to koštati.

- Situacija će morati da se reši u narednih 50 dana. Mi nismo dobili licencu, ali smo dali rok ruskom partneru da reši pitanje vlasništva. Ukoliko se to ne dogodi, Srbija mora da napusti. Posle 15. januara ili imamo drugog vlasnika, ili imamo državu Srbiju. To je pitanje nacionalne bezbednosti države. Tu nema produžetaka, samo pitanje da li država funkcioniše ili ne.

Ona navodi i da bi mnogo značila dalja saradnja sa Mađarskom, otvaranje Horgoša koje bi značilo da Srbija može, ali ne mora, da nabavlja ruske energente.

- Mi sve vreme želimo da budemo korektni, čak i preko neke linije. Srbija ne želi da pokvari odnose sa Rusijom, Amerikom ili Evropskom unijom, i ne treba da kvarimo. Mi to prijateljstvo nismo videli sa ruske strane. Mi možemo da ih pritiskamo, ali to se do 15. januara završiti mora.

Ko bi bio najbolji kupac NIS-a?

Mihajlović je objasnila kako bi izgledalo idealno rešenje za vlasničku strukturu NIS-a:

- Razmišljanje ljudi je da jedan deo pripadne MOL-u. Razgovori sa ADNOK-om, koja je jedna od vodećih svetskih kompanija. To su sve kvalitetne kompanije. I NIS je do sankcija bio ozbiljna kompanije, punio je budžet 10%, najjači u regionu. Ovo sada dosta narušava kompaniju. Naravno da bi građani Srbije voleli da smo mi vlasnici. Mi smo spremni i to sigurno možemo da radimo.

Mihajlović o gašenju rafinerije u Pančevu

Mihajlović kaže da gašenje rafinerije znači gašenje određenih pumpi u određenim postrojenjima.

- To znači da umesto 48 sati kada bi nafta krenula, ona bi za 72 sata počela da prerađuje naftu. Neće biti slučaja da rafinerija ne radi mesecima - kaže Mihajlović.

Ona dodaje da je do sada rafinerija bila u toploj cirkulaciji, a sada će se neke stvari i gasiti, jer rafinerija mora da koristi gas iako ne prerađuje sirovinu.

Mihajlović osuđuje i odluku JANAF-a u kojoj su rekli da je Srbiji bilo zabranjeno uvoženje nafte, iako su u pitanju bile obavezne rezerve, poput vojnih.

- Nikakvi problemi ne postoje sa ekologijom. Naša rafinerija je najmodernija u regionu. Imamo ozbiljnu rafineriju. Ja sam prisustvovala otvaranju nakon modernizacije, mogu reći da je najmodernija u ovom delu Evrope - kaže Mihajlović, pa i objašnjava da pokretanje rafinerije neće biti skup proces ukoliko rafinerija ne bude radila duže od 6 meseci.

Mihajlović o sekundarnim sankcijama

Mihajlović je osporila i pojedine tvrdnje da u slučaju stupanja na snagu sekundarnih sankcija građani neće moći da dižu kredite ili normalno raspolažu svojim finansijama:

- Sankcije se ne odnose na našu državu. Nemaju nikakve veze sa Srbijom. Odnose se na jednu kompaniju zbog ruskog vlasništva. Mi imamo sećanje na reč sankcije, znamo šta to znači. Život nam normalno funkcioniše. Nisam videla nikakve gužve na pumpama, sve je normalno i tako će ostati.

Ona dodaje da postoje razna rešenja, na primer da Srbija krene u promenu menadžmenta ili stečaj kako bi sačuvala energetsku bezbednost kompanije.

- Sačekaćemo nekog novog partnera i da Srbija nastavi normalno da radi - kaže Mihajlović.

Da li će sankcije NIS-u uticati na inflaciju?

Po pitanju mogućeg skoka inflacije, Mihajlović kaže da će se pre svega to odraziti kroz smanjen priliv novca u budžetu, ali da su kalkulacije i dalje u toku.

- Mnoga preduzeća koja sarađuju sa NIS-om, naša srpska manja preduzeća, koja vode projekte vredne preko 300 miliona evra neće viće moći da se bave time. To su ozbiljni gubici. Nemoguće je da neće uticati - kaže Mihajlović.

Ona dodaje da će država uraditi sve što može kako bi sačuvala energetsku bezbednost i kako ne bi došlo do većih cena.

- Ne očekujem povećanje cene naftnih derivata, ali to znači da ćemo imati manje novca za druge projekte. Kapacitet jedne države se ogleda u spremnosti da dočeka krizu i da vodi tu krizu, pa iz nje i izađe. Mi smo pokazali da smo spremni, ali su stalno neke krize. Ekonomija i država funkcionišu - kaže Mihajlović.

Da li će gašenje rafinerije uticati na vrednost NIS-a?

Mihajlović kaže da država dnevno gubi milion evra ukoliko rafinerija ne radi, ili radi u toploj cirkulaciji.

- Ne može da se ubaci hiljadu tona nafte i da očekujemo da rafinerija radi, ona mora biti napunjena 51 odsto. Trenutak kada su sankcije stupile na snagu NIS je počeo da gubi vrednost. Kada se sve završi, biće jasno da NIS ima gubitke, ali čim proces krene te stvari se mogu nadoknaditi tokom 2026. godine - kaže Mihajlović.

