U trci za preuzimanje većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) među imenima koja se pominju kao potencijalni kupci često se izdvaja ADNOK, državna naftna kompanija UAE, tačnije Abu Dabija. Njena pojava u ovoj priči nije slučajna, kombinacija državne podrške, ozbiljne rafinerijske i proizvodne baze, kao i impresivan niz međunarodnih poslova čine je logičnim i izvodljivim kandidatom za kupovinu velikog energetskog posla poput ruskog dela vlasništva u NIS-u.

Ko stoji iza ADNOK-a?

ADNOK (Abu Dhabi National Oil Company) je državna energetska kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, centralni stub naftne i gasne industrije emirata Abu Dabija i 12. po redu po proizvodnji i rezervama nafte u svetu. Kompanija upravlja obimnim aktivnostima poslovanja u naftnom sektoru. Njena struktura obuhvata čitav spektar delatnosti, od istraživanja i proizvodnje do rafinerija, logistike i prodaje gotovih derivata.

Šeici Mohamed i Mansur bin Zajed Al Nahjan imaju izuzetno važnu ulogu u načinu na koji funkcioniše ADNOK, pa samim tim i u svakoj mogućoj međunarodnoj akviziciji, uključujući i hipotetičku kupovinu ruskog udela u NIS-u.

Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Mohamed bin Zajed, predsednik odbora direktora ADNOK-a, predstavlja ključnu figuru u određivanju strateškog pravca ove kompanije. ADNOK je u Emiratima zapravo instrument državne energetske politike, a MBZ je njen centralni arhitekta. Nijedna velika međunarodna investicija, naročito ona koja zahteva kompleksno usklađivanje sa interesima trećih zemalja, ne može se dogoditi bez njegovog političkog odobrenja. Njegova sposobnost da održava dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom čini ga posebno važnim u poslu koji uključuje ruskog prodavca i evropsko tržište. U tom smislu, njegov pristanak bi bio ne samo formalan čin, već poruka da UAE stoje iza takvog projekta dugoročno i strateški.

Mohamed bin Zajed Foto: Shutterstcok, EPA/Aaron Schwartz Pool, AP/Evgenia Novozhenina

Sa druge strane, Mansur bin Zajed, iako nije politički nadređen Mohamedu, predstavlja njegovog najvažnijeg operativnog partnera u ekonomskim i finansijskim poslovima države. Njegova uloga u Mubadali i drugim državnim investicionim strukturama daje mu značajan uticaj na finansijske aranžmane koji prate velike međunarodne projekte, uključujući akvizicije u energetici. Ako bi ADNOK procenio da je preuzimanje NIS-a komercijalno i strateški opravdano, Mansur bi bio ključan za obezbeđivanje finansijskih konstrukcija i institucionalne podrške koja je potrebna za realizaciju takvog posla.

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Rafinerijske i procesne sposobnosti

ADNOK poseduje i upravlja velikim rafinerijskim kompleksom u Ruwaisu koji spada među najmodernije i najmoćnije u regionu, sa sposobnošću prerade blizu milion barela dnevno. Takva infrastrukturna osnova omogućava kompaniji vertikalnu integraciju, od sirove nafte do derivata i distribucije, što je izuzetno značajno za održavanje kontinuiteta u snabdevanju i za domaću rafinerijsku proizvodnju poput one u Pančevu.

Finansijska snaga i pristup kapitalu

ADNOK je u poslednje vreme aktivno koristio globalna tržišta kapitala i institucionalne aranžmane, što ukazuje na ozbiljnu finansijsku sposobnost i pristup likvidnosti potrebne za velike akvizicije. Primeri nedavnih emisija obveznica i drugih aranžmana pokazuju kapacitet kompanije za mobilizaciju kapitala za strateške kupovine.

U proteklih nekoliko godina ADNOK je značajno proširio svoj međunarodni portfolio kroz niz velikih poslova i partnerstava sa evropskim i svetskim kompanijama u oblasti rafinerija, hemije i LNG projekata. Kompanija je aktivno pregovarala i sklapala poslove koji joj omogućavaju pristup tehnološkim i tržišnim kapacitetima u Evropi i Aziji, što pokazuje i da upravlja složenim međunarodnim transakcijama i regulatornim pregledima. Takav opseg iskustva povećava verovatnoću da bi ADNOK mogao da preuzme i integriše kompaniju poput NIS-a.

Šta to znači za Srbiju?

Ako bi ADNOK bio izabran za kupca ruskog udela, to bi moglo da znači garanciju za kontinuitet snabdevanja rafinerije, potencijalna ulaganja u modernizaciju procesa i pristup globalnim kanalima za prodaju derivata. S druge strane, svaki aranžman nosi i političke implikacije, jer je u igri geopolitika, regulatorni pregledi i moguće zabrinutosti trećih strana koje treba adresirati kroz transparentne i pravno izdržive ugovorne okvire.

ADNOK ispunjava većinu kriterijuma koji ga čine najrealnijim i najpouzdanijim kandidatom, državna podrška, ogromni rafinerijski kapaciteti, sposobnost finansiranja i iskustvo u međunarodnim akvizicijama. Međutim, konačna odluka o kupovini većinskog paketa u NIS-u zavisi od ruskog prodavca, kao i od regulatornih i političkih uslova koji će pratiti svaki mogući dogovor. U toj dinamici, prisustvo ADNOK-a u širem krugu kandidata objašnjava zašto se njegovo ime često izdvaja u domaćim i međunarodnim analizama.