Slušaj vest

Loše vesti su na pomolu za sve radnike u Nemačkoj. Naime, tokom narednih deset godina, doprinosi za zdravstveno osiguranje, dugoročnu negu, penziono osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti postepeno će rasti na 50 odsto i za radnike i za poslodavce.

Ovo je zaključak prognoze Instituta IGES za zdravstveno osiguravajuću kompaniju DAK.Trenutno, 42,7 odsto bruto plata ide na doprinose za socijalno osiguranje, a poslodavci pokrivaju polovinu troškova, pišu nemački mediji.

Pored toga, tu su i porezi. To znači da bi, ako vlada ne preduzme kontramere, milioni radnika mogli imati znatno manje novca u džepu do 2035. godine, jer će doprinosi nastaviti da vrtoglavo rastu. Sa bruto mesečnom platom od 2.500 evra (trenutni doprinosi za socijalno osiguranje za radnike: 533,75 evra), doprinosi prete da porastu na 625 evra mesečno, što je dodatni teret od 91,25 evra mesečno, odnosno 1.095 evra godišnje.

Sa platom od 3.500 evra, povećanje doprinosa iznosi 127,75 evra mesečno, odnosno 1.533 evra godišnje. Oni koji zarađuju 4.500 evra bruto mesečno moraće da plaćaju 164,25 evra više mesečno, odnosno 1.971 evro godišnje.

Foto: Shutterstock

Što se više doprinosi radnika povećavaju, to su njihove neto plate na kraju niže.

- Ovaj dramatičan razvoj događaja trebalo bi da bude poslednji znak upozorenja za sve uključene, ohrabrujući ih da se brzo i hrabro uhvate u koštac sa neophodnim reformama - rekao je nemačkim medijima izvršni direktor DAK-a Andreas Štorm.

Izvršni direktor DAK-a predlaže veće poreze Štorm predlaže da se kratkoročno rashodi u sistemu zakonskog zdravstvenog osiguranja zakonski ograniče na najviše prihode. Nakon toga, stopa PDV-a za lekove treba da se smanji, a porezi na duvan i alkohol povećaju.

Kao poslednji korak, bile bi potrebne strukturne reforme kako bi se uštedeo novac.Autori studije predviđaju finansijski deficit od skoro 12 milijardi evra samo u zakonskom zdravstvenom osiguranju do 2027. godine. Dodatnih 5,5 milijardi evra potrebno je za osiguranje dugoročne nege.

Stručnjaci kritikuju:

- Mere finansiranja koje je vlada nedavno usvojila kao kratkoročnu podršku finansijskoj situaciji zdravstvenog i osiguranja dugoročne nege same po sebi neće postići smanjenje doprinosa na srednji i dugi rok - kažu.

Drugim rečima, ono što vlada radi nije dovoljno. Nemačka se tradicionalno smatra obećanom zemljom za Srbe, Bosance i Hrvate koji su tamo odlazili da zarade za život. Stoga bi ove mračne prognoze mogle biti i veoma loše vesti za sve Hrvate koji su otišli ​​u Nemačku da zarade više.