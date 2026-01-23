Slušaj vest

Osnovne (stručne ili univerzitetske) studije fizioterapije u Hrvatskoj traju tri godine, a nakon njihovog završetka fizioterapeuti mogu da očekuju mesečna primanja u rasponu od 1.071 do 1.789 evra. U inostranstvu su zarade znatno više, u Nemačkoj, na primer, fizioterapeuti sa višegodišnjim iskustvom mogu da ostvare i do 4.000 evra bruto mesečno.

Iako se radi o zanimanju za kojim postoji velika potražnja, put do zaposlenja za mlade stručnjake često je ispunjen neprijatnim iskustvima. Na to je ukazala i korisnica Reddita, koja je na toj društvenoj mreži podelila svoje iskustvo nakon završetka studija.

- Nedavno sam diplomirala na preddiplomskim studijama fizioterapije. Pripadamo generaciji koja mora da odradi pripravnički staž kako bi stekla licencu za samostalan rad. Prijavila sam se na konkurs i ponuđena mi je plata od 250 evra, uz obavezu obilaska pacijenata o sopstvenom trošku, moj automobil i gorivo. Zanima me vaše mišljenje, s obzirom na to da je radno vreme 40 sati nedeljno - napisala je ona.

- Zaboravi na tu ponudu, Bez licence ne možeš samostalno da obilaziš pacijente, Nedostaje bar još 1.000 evra, Moja drugarica je pripravnički staž iz fizioterapije plaćena 1.200 evra - samo su neki od komentara koje je dobila.

Drugi su istakli da se radi o sistemskom iskorišćavanju mladih i da nije iznenađujuće što veliki broj stručnjaka odlazi iz Hrvatske.

Negativna iskustva iz prakse

Neki su podelili i lična iskustva.

- Godine 2012. sam odradio staž na neurologiji kao medicinski tehničar. Bilo je užasno iskustvo, ne ponovilo se - naveo je jedan komentator.

Drugi su se prisetili praksi koje su se plaćale preko 200 evra mesečno, navodeći da deluje kao da je to bilo "pre sto godina".

Pojedini korisnici tvrde da poslodavci za pripravnike dobijaju državne subvencije koje zadržavaju za sebe, naglašavajući da takva praksa nije zakonita. Ipak, neki su istakli da subvencije dobijaju samo određene državne ustanove.

Jedan lekar je naveo da je 2007. godine, nakon šest godina studija medicine, stažirao godinu dana bez ikakve plate, uz samo plaćene doprinose, te da je u tom periodu finansijski zavisio od roditelja.

Više komentara dovelo je u pitanje zakonitost ovakve ponude, s obzirom na to da je zakonom propisana minimalna zarada znatno viša od 250 evra.

- Ako postoji pisani trag, trebalo bi ih prijaviti - poručili su neki.

Drugi su sarkastično predložili da kandidatkinja pita poslodavca da li može ona njima da plaća oko 200 evra mesečno.

Ipak, bilo je i onih koji su savetovali da se ponuda prihvati ukoliko je staž obavezan za dobijanje licence i ako ne postoje bolje opcije, uz poruku da se to "odrađeno izrabljivanje" shvati kao nužno zlo.

Rad bez naknade kao alternativa

Neki su predlagali volontiranje u javnoj bolnici, kako bi se steklo stvarno znanje i iskustvo, umesto rada za iznos koji se praktično potroši na gorivo. Postavljeno je i pitanje bezbednosti pacijenata, s obzirom na to da osoba bez dovoljnog praktičnog iskustva ne bi smela samostalno da radi.

Jedan korisnik je naveo da je godinu dana volontirao bez ikakve naknade jer nije mogao da dobije pripravnički staž, ali da danas ima stabilan i normalno plaćen posao.

U diskusiji se pojavilo i pitanje koliko dugo traje praksa neophodna za dobijanje licence, uz ocenu da bi se kratkoročno možda i mogla prihvatiti, ali da dugotrajan rad bez adekvatne zarade nema smisla.

Većina učesnika rasprave složila se da plata ispod zakonskog minimuma nije prihvatljiva i da nije jasno kako je iznos od 250 evra uopšte ponuđen.