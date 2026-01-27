Slušaj vest

Povodom blokada teretnih prelaza i štrajka vozača Zapadnog Balkana oglasio se i Filip Simović, predsednik Nemačko-srpske privredne komore, koji je rekao da su poslednjih nekoliko godina apelovali i slali "non-pejper", u saradnji sa nemačkim kompanijama.

- Tako da i same kompanije koje ovde imaju sedišta, kojima je centrala u Nemačkoj, apeluju na svoju državu, ali i sama država mora direktno da apeluje pri Evropskoj komisiji. Zasad mi tu nemamo nikakvih rešenja i nemamo nikakav odgovor od same Evropske unije - rekao je Simović.

Nada se da će problem biti rešen što pre i očekuje da će i Evropska komisija da sagleda situaciju, jer su ugrožene ne samo srpske kompanije, već i sav kapital Evropske unije i Nemačke.

Biznik Kurir/RTS

Ne propustiteInfoBizOglasio se predsednik Vučić o protestu vozača kamiona: Spreman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe
Vučić
InfoBizČadež upozorava na katastrofalne posledice: Šteta zbog blokada kamiondžija 100 miliona evra dnevno
Štrajk kamiondžija Bogorodica
InfoBizŠtrajk kamiondžija pogađa sve: Od nemačkih fabrika do srpskih radnika i potrošača - ovo bi mogle biti posledice
Batrovci štrajk kamiondžija
InfoBizKamiondžije poručile - Ostajemo i 3 meseca ako treba! EU dobila rok, blokada može da traje i duže
Štrajk kamiondžija Bačka Palanka