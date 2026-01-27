Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Velikoj Drenovi osvrnuo se i na aktuelni štrak vozača kamiona koji su blokirali sve teretne izlaze i ulaze iz zemlje.

Predsednik Vučić je izjavio da je spreman da razgovara sa prevoznicima koji blokiraju teretne terminale na graničnim prelazima i dodao da je država spremna da sasluša njihove molbe.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara u Velikoj Drenovi povodom protesta prevoznika i naglasio da je svaki put u EU molio da Unija uzme u obzir zahteve prevoznika.

- Vidite kako se razlikujemo. Danas su na N1 pravili kampanju protiv prevoznika, da nema nikakvog razloga i da oni nešto muljaju. Ne, ljudi se bore za svoja prava. Ne znam kako da pomognemo, svaki put sam molio u EU da uzmu u obzir njihove zahteve. Ako mi možemo nešto da učinimo i pomognemo spreman sam da razgovaramo i da čujemo njihove molbe - rekao je Vučić posle obilaska renovirane škole u Velikoj Drenovi.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Podsećamo, prevoznici zemalja Zapadnog Balkana, uključucjući i Srbiju, započeli su u juče u podne blokade drumskog transporta na teretnim prelaza sa zemljama Šengena zbog neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanje boravka njima na teritoriji Šengena tokom svakodnevnih radnih aktivnosti. Oni protestuju zbog EES sistema kojim im se praktično onemogužava rad na prostoru EU nakon što istekne 90 dana boravka u zoni Šengenskih zemalja.