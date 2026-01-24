Slušaj vest

U Nemačkoj postoje dobro plaćeni poslovi koje gotovo niko ne želi da radi. Koja su to zanimanja i zašto, uprkos visokim platama, ostaju nepopularna?

Nedostatak kvalifikovane radne snage jedna je od gorućih tema u Nemačkoj. Dok mnoga radna mesta ostaju nepopunjena zbog niskih plata ili loših uslova rada, postoje i dobro plaćena zanimanja koja gotovo niko ne želi da radi. Zvuči paradoksalno? Jeste. Evo pet takvih poslova koji se, uprkos visokim primanjima, smatraju neatraktivnim, pišu nemački mediji.

Mesar – tradicionalno zanimanje sa dobrim potencijalom zarade

Mesarima nije lako, a rad sa mesom i uginulim životinjama nije za svakoga. Ipak, potencijal zarade u ovom poslu je značajan. Mesari mogu da zarade i do 49.400 evra godišnje. Uprkos dobroj plati, zanimanje ostaje nepopularno zbog specifičnih zadataka i fizički zahtevnog rada.

Pogrebnik – unosno, ali izbegavano zanimanje

Posao pogrebnika podrazumeva svakodnevno suočavanje sa smrću, što mnogi ljudi žele da izbegnu zbog emocionalnog opterećenja. Ipak, oni koji se odluče za ovaj posao mogu dobro da zarade – mali pogrebni zavodi ili samostalni pogrebnici mogu da ostvare prihod i do 43.900 evra godišnje.

TV planer – organizacija u centru pažnje

TV planer, poznat i kao TV dizajner ili programski direktor, zadužen je za nesmetanu organizaciju televizijskih produkcija. Iako godišnja plata može da dostigne i do 78.400 evra, ovo zanimanje nije naročito popularno. Neizvesna budućnost televizijske industrije i veliki pritisak na poslu doprinose njegovoj neprivlačnosti.

Odvoz smeća – čistoća se isplati

Mnoga deca sanjaju o vožnji kamiona za smeće i o poslu smećara koji deluje „kul“. Međutim, poslovi u sektoru odvoza otpada često imaju lošu reputaciju, iako bi bez njih gradovi zapali u potpuni haos.

Ipak, oni koji rade na rukovodećim pozicijama mogu da zarade i do 91.300 evra godišnje, na primer u berlinskom preduzeću za upravljanje otpadom. Čak i smetlari imaju godišnju platu od oko 39.600 evra. Uprkos atraktivnim primanjima, posao ostaje nepopularan zbog imidža i velikih fizičkih zahteva.

Sveštenstvo – poziv koji donosi dobru zaradu

Sveštenički i pastoralni pozivi najčešće se biraju iz uverenja, ali su i plate prilično respektabilne. Pastori i katolički sveštenici u proseku zarađuju oko 53.800 evra godišnje, dok najviše pozicije dostižu i do 85.400 evra. I pored toga, ova profesija mnogima i dalje nije privlačna, navode nemački mediji.