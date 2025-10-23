Slušaj vest

Mnogi ljudi danas s nepoverenjem gledaju na oglase za posao na internetu, plašeći se da će biti prevareni. Uslovi koji deluju savršeno - visoka plata, malo rada i prijatna atmosfera - često se pokažu kao lažni mamac. Upravo zbog brojnih prevara koje kruže društvenim mrežama, jedan oglas za posao u na Klisu izazvao je brojne reakcije, a kako pišu hrvatski mediji, Hrvati se na njega nikako ne javljaju.

- Dosta ti je poslova gde te gaze za sitniš? Želiš posao gde se pošteno plaća i gde pola smene zapravo odmaraš? Onda čitaj dalje. Ovo nije šala. Posao gde bukvalno pola smene odmaraš – da, sediš, gledaš u plafon ili u telefon (dok god ne smeta). Jutarnja smena je od 6 do 14 sati od ponedeljka do subote, a nedeljom od 7 do 14 sati. Popodnevna smena je od 14 do 23 sata, ali često završi i ranije. Radi se u kolektivu koji ne smara, uz šefa koji ne viče (dok god radiš svoje) - stoji u oglasu.

- Šta očekujemo od tebe? Da si normalan/na. Da dolaziš na posao na vreme. Da odradiš što treba kad treba. Iskustvo bitno (koliko-toliko). Bonus poeni ako znaš da baciš foru kad je tišina i ako nisi alergičan/na na kafu i smeh. Ovo je posao koji nećeš zažaliti. A ako i zažališ – bar si pola vremena sedeo/la - zaključili su.

Kako su naveli, plata je 1.300 evra, a ugovor je na neodređeno.

Oglas je odmah privukao pažnju, ali je primetno da se uglavnom javljaju ljudi iz susednih država.

"Svaka čast, može li radnik iz Bosne?", pitao je jedan muškarac u komentarima.

Vlasnik kafića Ante Smodlaka oglasio se za Slobodnu Dalmaciju.

- Potražnja za poslom nije velika. Slabo mi se javljaju radnici, zapravo jedini koji su ozbiljno zainteresovani za posao su strani radnici, ali ne želim strane radnike. Hrvati – slabo. Uglavnom razmenimo jednu-dve poruke i na tome sve ostane - rekao je.