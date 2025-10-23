Slušaj vest

Ove godine je održan uz podršku Ekspa 2027 u saradnji sa školom arhitekture za decu, Kiparh.

Tokom oktobra, više desetina mladih je, kroz raznovrsne kreativne radionice u Muzeju primenjenih umetnosti, istraživalo teme protoka vremena, arhitekture i igre kao pokretačke snage kreativnosti. Rezultat je izložba maketa, crteža i instalacija koje predstavljaju arhitektonske vizije iz dečje perspektive.

Specijalnu pažnju privukla je interaktivna instalacija „Paviljon igre – 60×60“, inspirisana konceptom paviljona Ekspa 2027 i sastavljena od 60 modula koje su deca osmislila i sklopila kao simbol šest decenija trajanja salona. Prisutni u Ekspo 2027 Plejgraundu su imali priliku da nadograde paviljon dodatnim elementima oživljavajući tako duh igre kao glavne teme specijalizovane izložbe.

Jedan od najemotivnijih momenata manifestacije predstavljala je radionica „Vremenska kapsula“, u koju su deca položila svoje crteže, poruke, makete i polaroid uspomene, stvarajući kolektivnu vremensku poruku za buduće generacije i zaveštanje za vremena koja dolaze. Kapsula je svečano zatvorena u Ekspo 2027 Plejgraundu i biće pohranjena u Muzeju primenjenih umetnosti sve do obeležavanja stogodišnjice Dečjeg oktobarskog salona 2064. godine kada će njen sadržaj postati deo tadašnje izložbe.

Izložba dečjih radova je otvorena za posetioce do 31. oktobra, a ulaz je besplatan.