List Fonda PIO "Glas osiguranika" u rubrici "Vi pitate" redovno objavljuje odgovore na najčešće dileme građana u vezi sa penzijskim sistemom u Srbiji. U najnovijem broju pažnju je privuklo pitanje jednog građanina iz Bačke Topole, kojem je prilikom podnošenja zahteva za starosnu penziju zatražen dokaz o služenju vojnog roka.

Šta ako nema vojne knjižice

Građanin je naveo da je zahtev za penziju predao u filijali Fonda PIO u Subotici, ali da su mu tom prilikom tražili i vojnu knjižicu, odnosno potvrdu da je odslužio vojni rok. Kako je vojsku služio pre 45 godina, zanimalo ga je šta će se desiti ukoliko ne uspe da pronađe vojnu knjižicu i da li će to uticati na ostvarivanje prava na penziju.

Zašto je dokaz o vojnom roku potreban

Iz Fonda PIO objašnjavaju da je dokaz o regulisanom vojnom roku jedan od obaveznih dokumenata prilikom podnošenja zahteva za penziju. To može biti kopija vojne knjižice ili zvanično uverenje vojnog odseka. Iako se vreme provedeno na služenju vojnog roka ne računa u penzijski staž, ovaj dokument je neophodan kako bi se utvrdilo da li se period služenja eventualno preklapa sa stažom osiguranja.

Gde zatražiti uverenje

U slučaju da građanin ne poseduje vojnu knjižicu, iz "Glasa osiguranika" savetuju da se za izdavanje uverenja obrati nadležnom vojnom odseku ili Ministarstvu odbrane.