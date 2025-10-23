Slušaj vest

Sve izraženiji deficit radne snage postaje ozbljan problem za privredu Moravičkog okruga, posebno u oblastima koje zahtevaju zanatske i tehničke veštine. Kada je reč o visokom nivou kvalifikacija, deficitarna su zanimanja poput mašinskih, elektro i građevinskih inženjera.

Grad Čačak beleži nedostatak zaposlenih koji se bave proizvodnim zanimanjima iz oblasti metaloprerade, tekstilne, gumarske i industrije plastike, ali i drvo-prerađivačke industrije, gde je deficit i najizraženiji.

Gorana Tanasković, rukovodilac OJ RPK Moravičkog i Raškog okruga, navela je da rešenje leži u jačanju sistema dualnog obrazovanja, povezivanja privrede i obrazovnog sektora.

- To su sva proizvodna zanimanja koja su neophodna. Pokušali smo na neki način da pomognemo privredi, kako ona ne može da nastavi rast i razvoj bez stručne radne snage, kroz prekvalifikacije koje su rađene - rekla je Tanasković.

SVE IZRAŽENIJI DEFICIT RADNE SNAGE U MORAVIČKOM OKRUGU - Zanatskim i tehničkim veštinima nema ko da se bavi, obrazovni sistem pritekao u pomoć! Izvor: Kurir televizija

O sprovođenju potencijalnih rešenja uz dualni princip obrazovanja govorio je i Živorad Kaplarević, zamenik direktora Mašinske škole u Čačku.

- Ovo je školska radionica, a druge se nalaze u firmama gde deca vrše obuku. Mislim da je budućnost našeg obrazovanja u dualnom obrazovanju, pogotovo za stručne škole. Deca rade u kolektivu i dobijaju radne navike, uzimajući u obzir da firme deci pružaju i novčanu nadoknadu za rad.

Mašinska škola ima 108 učenika na dualnom obrazovanju u Čačanskim firmama.

- Tokom ovog modela školovanja učimo mnogo više od samog teorijskog dela. Zahvaljujući praksi u firmi naučili smo ne samo da radimo svoj zanat, već i da osetimo kako izgleda radni dan. Stekli smo naviku da prihvatmo odgovornost za svoj rad. Profesori i zaposleni u firmi su uvek tu da nam pomognu, šta god treba - istakao je Jovan Milovanović, učenik trećeg razreda Mašinske škole.

Foto: Kurir Televizija

Dualni sistem obrazovanja obuhvata i Ekonomsku školu u Čačku i Tehnički fakultet, koji takođe moraju da odgovore potrebama i zahtevima privrede. Nacionalna služba za zapošljavanje pokušava da ublaži problem kroz različite mera aktivne politike zapošljavanja, poput obuka i programa sticanja praktičnih znanja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs