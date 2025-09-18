KOLIKO IMA NEZAPOSLENIH U CRNOJ GORI? Otkrivene tačne brojke, jedna grupa ljudi samo raste
Prema anketi Uprave za statistiku Crne Gore (MONSTAT) koja je sprovedena u drugom kvartalu ove godine, broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal povećan je za 3,1 odsto, dok je broj nezaposlenih smanjen za 4,4 odsto.
U drugom kvartalu 2025. godine bilo je 311.800 aktivnog stanovništva od kojih je 89,5 procenata bilo zaposlenih.
Stanovništvo van radne snage (od 15 do 89 godina starosti) čini 197.900 lica.
Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 3,5 odsto.
Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u drugom kvartalu 2025. godine stopa aktivnosti je 61,2 odsto, stopa zaposlenosti je 54,8 procenata, stopa nezaposlenosti je 10,5 odsto i stopa stanovništva van radne snage je 38,8 procenata.
U anketi je učestvovalo 1.799 domaćinstava na teritoriji Crne Gore.
BiznisKurir.rs