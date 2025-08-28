Slušaj vest

Federalna agencija za zapošljavanje (BA) mogla bi sutra da objavi da je broj nezaposlenih u Nemačkoj premašio tri miliona, prvi put u poslednjih 15 godina, upozoravaju analitičari.

Klaus Volrabe iz instituta Ifo ocenio je da „tržište rada ne izlazi iz krize“, dok kompanije postaju sve opreznije u pogledu zapošljavanja.

Posebno je pogođena automobilska industrija, koja je izgubila 50.000 radnih mesta u poslednjih godinu dana, a stručnjaci najavljuju dalji pad broja zaposlenih zbog povećanih tarifa u SAD-u pod administracijom američkog predsednika, Donalda Trampa.

privredni rast bi bio usporen

Jedan od pet višak

Slično stanje pogađa mašinstvo, gde se očekuje gubitak jednog od pet radnih mesta do 2029. godine, usled konkurencije iz Kine, kao i hemijsku industriju, u kojoj je hiljade radnih mesta ugroženo.

Kompanija Evonik planira smanjenje od 1.500 radnih mesta, dok će Lankses otpustiti njih skoro 500.

Glavni ekonomista Komercbanke, Jerg Kremer, napominje da je proizvodni sektor, uključujući metalsku, elektroindustriju, automobilsku industriju, čeličnu i hemijsku industriju, posebno pogođen smanjenjem broja radnih mesta.

Potrošači štede novac

Zbog rasta troškova, posebno za energiju i radnu snagu, mnoge kompanije se suočavaju s rizikom od bankrota i zatvaranja, dok i kvalifikovani zanati prijavljuju smanjenje broja radnih mesta. U maloprodaji i ugostiteljstvu broj zaposlenih, takođe, opada, jer potrošači štede novac i smanjuju potrošnju.

Potrošačka korpa

Međutim, IAB barometar zapošljavanja je juče zabeležio blagi porast, dostigavši 100,7 poena, što ukazuje na mogući oporavak tržišta rada u narednim mesecima.

Nemački ekonomisti, uključujući i Ferdinand Dudenhefera, stručnjaka za automobilsku industriju, Klaus Volrabe iz instituta Ifo i Jerg Kremer iz Komercbanke, upozoravaju da Nemačka mora da se suoči sa ozbiljnim ekonomskim izazovima kako bi stabilizovala tržište rada i sprečila dalje gubitke radnih mesta.

